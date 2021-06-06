Казахстанский ученый, директор Международного центра вакцинологии при КазНАУ Кайсар Табынов рассказал вероятную причину заражения коронавирусом, несмотря на прохождение вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В 2020 году Кайсар Табынов вакцинировался препаратом COVAX-19 австралийского производства, а также собственной разработкой NARUVAX-C19/Nano. Однако не так давно его госпитализировали в больницу, где 10 дней он лечился от COVID-19.

"Как вы знаете, я первым в Казахстане был привит против COVID-19, используя вакцину от наших австралийских партнеров COVAX-19. Вакцина сама по себе хорошая, субъединичная, на основе их собственного адъюванта, то есть вещества, которое способствует лучшему иммунному ответу. Я принял ее дважды с интервалом в 21 день. Сформировался достаточно напряженный иммунный ответ. Через шесть месяцев, как и при любой вакцине, антитела стали угасать, можно сказать, что их практически не было. Потом я получил нашу вакцину, собственную разработку NARUVAX-C19/Nano. Это экспериментальная интраназальная вакцина на основе наночастиц", - рассказал Кайсар Табынов.

Интраназальная вакцина NARUVAX-C19/Nano пока недоступна для населения, поскольку находится на стадии доклинических исследований. Введя себе еще один образец вакцины, Табынов выяснил, что препарат обеспечивает лишь частичную защиту от вируса, что и стало вероятной причиной заражения коронавирусом."Позже, когда мы сделали эксперимент на лабораторных животных (хомяках), мы выяснили, что препарат обеспечивает не полную, а частичную защиту. Таким образом, вторая иммунизация нановакциной не обеспечила у меня полной защиты. Принимая во внимание наши данные, полученные на лабораторных животных, и то, что я заразился сейчас, мы доработали формуляцию нашей интраназальной вакцины. Теперь она должна быть более эффективной", - поделился он.

После выписки из больницы ученый приступил к выяснению причин заболевания. По его словам, удалось установить, что его поразил британский штамм вируса.

"После моей первой вакцинации австралийской вакциной и до момента моего заболевания коронавирусной инфекцией прошло порядка 10 месяцев. Антител у меня не было через шесть месяцев, но сохранялся клеточный иммунный ответ. Потом мы стали выяснять, почему так произошло, в чем проблема. Тот вирус, который меня инфицировал, мы выделили в лаборатории и сделали генетический анализ. Наши данные уже размещены в международной базе данных GISAID. Установлено, что этот вирус относится к британскому варианту. То есть мы думали, что это все же южноафриканский или даже, возможно, индийский. Но это оказался уже широко распространенный в нашей стране вариант вируса, после заражения которым я попал в больницу", - поделился он.

Ученый добавил, что его случай является наглядным примером того, что вакцинация не является гарантией защиты от COVID-19, а "для лучшей защиты, скорее всего, придется чаще вакцинироваться и актуализировать состав вакцин".

"Я уже говорил ранее, что сделал предварительный вывод - нашему населению придется чаще вакцинироваться. Возникли вопросы - почему чаще, если вакцина не защищает. Нет, она защищает. По крайней мере, все вакцины защищают 100-процентно от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Если бы у меня была тяжелая форма и я бы оказался на аппарате ИВЛ, то тогда бы согласился, что вакцинация не помогла. Но болезнь прошла в средней форме. Тут главный момент заключается в том, что ряд производителей COVID-19-вакцин уже сами рекомендуют делать третью иммунизацию. К примеру, китайские производители инактивированных вакцин признают делать третью вакцинацию через четыре-шесть месяцев после второй инъекции. Как раз через шесть месяцев антител практически не остается. Иммунитету необходимо "напоминать" и повышать уровень ответа. Чтобы иммунная система могла противостоять инфекции. Если бы я принял вакцину через 6 месяцев, то, скорее всего, моего заболевания не было бы", - поделился выводами казахстанский ученый.

На собственную разработку NARUVAX-C19/Nano алматинские ученые также возлагают большую надежду. По словам Кайсара Табынова, вакцина инновационная и максимально безопасная. Благодаря тому, что ее необходимо использовать назально, она подойдет тем, кто боится уколов. Как подчеркивает Табынов, уже сейчас субъединичная вакцина исследовательской группы на основе наноэмульсионного масляного адъюванта NARUVAX-C19 (для внутримышечного введения) демонстрирует внушительные результаты по эффективности.

"Перед моим заболеванием мы получили грандиозные результаты по эффективности с нашей инъекционной вакциной NARUVAX-C19. Как мы это проверяли? Мы вакцинируем животное, в данном случае это были хомяки, и через определенное время заражаем их вирусом и смотрим, что происходит - болеет ли животное или нет. Вакцина показала ошеломительный результат, поскольку полностью защищала не только привитых животных, но и 100-процентно блокировала трансмиссию вируса, то есть не передавала вирус другим контактным животным. Именно такие вакцины способны остановить пандемию", - заключил ученый.

Первым казахстанцем, получившим прививку от коронавируса, стал Кайсар Табынов. Ему ввели препарат COVAX-19 в августе 2020 года.