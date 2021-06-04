По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 5-6 июня, на всей территории Костанайской области осадков не ожидается. В понедельник, 7 июня по области местами пройдут дожди. Местами возможны гроза, шквал, град. В Костанае в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу, 5 июня, ночью по области будет 3-8 тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Но местами темепратура упадет ниже нуля, возможны заморозки до -2°С. Днём ожидаем на большей части территории области +17...+22°С, на юге +25°С. В воскресенье угроза заморозков минует, в ночное время термометры покажут +2...+7°С, на юге +10°С. День будет тёплым: +22...+27°С, на юге +30°С. В понедельник, 7 июня, будет 7-12, на юге 15 градусов выше нуля. В дневное время термометры покажут +25...+30°С, на юге +35°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +4...+6°С, днём +20...+22°С. В воскресенье: ночью +5...+7°С, днём +22...+24°С. В понедельник: ночью +8...+10°С, днём +25...+27°С.

В ближайшие три дня ожидается ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, местами возможны усиления до 15-20 м/с.