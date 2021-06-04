Сейчас за каждого наёмного работника бизнес вносит пять платежей, общая нагрузка составляет 34%, передает Informburo.kz.

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев предложил снизить нагрузку на фонд оплаты труда для бизнеса до 20%. Он заявил об этом на форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

"Если посмотреть на основных налогоплательщиков, то это 2,4 тысячи крупных и 6 тысяч средних предприятий. А субъекты микро- и малого бизнеса (их около 1 млн) всячески избегают уплаты налогов, поскольку не понимают и боятся сложного администрирования. Поэтому для микро- и малого бизнеса нужны минимальные и простые налоги. Налогообложение должно быть встроено в их обычную жизнь также, как плата за мобильную связь или коммунальные услуги", – считает председатель НПП.

По мнению Кулибаева, в первую очередь изменения должны коснуться нагрузки на фонд оплаты труда. Сейчас за каждого наёмного работника бизнес, как налоговый агент, уплачивает пять платежей (ИПН, соцналог, взносы в ЕНПФ, ГФСС, ФСМС), а общая нагрузка составляет 34%.

"По нашим оценкам, из 8,8 млн занятого населения до 4 млн человек могут быть отнесены к неформально занятым, которые не платят регулярных налогов и платежей со своих доходов. Многие перекредитованы, не хотят работать официально из-за коллекторов и судебных исполнителей. Для них мы предлагаем ввести единый платёж и снизить нагрузку до 20%. Это простимулирует их выйти из тени, они встанут на учёт и будут гарантированно пользоваться всеми социальными услугами государства", – сказал Тимур Кулибаев.