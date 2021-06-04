Управление автомобилем несовершеннолетнему передал его отец. Сам он сидел рядом с сыном и, по сообщению пресс-службы департамента полиции Костанайской области, был пьян.

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Инцидент произошел 31 мая в Аркалыке. Во время проведения ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники полиции попытались остановить Mitsubishi Pajero. Но водитель попытался скрыться.

- Уходя от преследования, он неоднократно создавал аварийную ситуацию, ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан. При помощи громкоговорящего устройства сотрудники полиции неоднократно подавали команду об остановке транспортного средства, водителя предупреждали, что в случае неподчинения будет применено табельное оружие, - рассказали в пресс-службе. - Оценив возможные последствия, сотрудниками полиции, в соответствии с п. 5 ст. 61 «Закона о правоохранительной службе», было применено табельное оружие для принудительной остановки автомобиля путем повреждения заднего колеса. Только после этого автомашина была остановлена.

За рулем автомобиля находился несовершеннолетний 2007 г. р. Рядом с ним, на переднем пассажирском сиденье, в состоянии алкогольного опьянения находился его 35-летний отец.

В отношении мужчины составили два административных протокола: по ч. 5 ст. 612 (передача управления ТС лицу не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 613 (невыполнение законных требований об остановке ТС).

В тот же день было проведено служебное расследование, по результатам которого вынесено решение, согласованное с прокуратурой города, о законности и правомерности применения табельного оружия сотрудником полиции.

Материалы в отношении родителей 14-летнего подростка направлены в комиссию по делам несовершеннолетних акимата города для принятия соответствующих мер.