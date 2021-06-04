«Несмотря на непростой год, Костанайский филиал смог сохранить количество клиентов. Средства на депозитах и счетах клиентов выросли на 15 млрд.т. Клиенты предпочитали сохранять средства на банковских счетах и вкладах и снижать расходы, — сказал руководитель филиала № 7АО «Евразийский банк» в Костанайской области Жанбыршина Кырмызы Сапаровна, — клиенты оставались с банком в сложное время неопределенности, и мы воспринимаем это, как высшую степень доверия».

В связи с пандемией население воздерживалось и от кредитов, в следствие чего портфель розничных кредитов и автокредитования уменьшился в 2020 году. Однако оживление мирового и казахстанского рынка после начала вакцинации и ослабления карантина позволяет строить оптимистичные прогнозы по увеличению спроса розничных кредитов у населения. Евразийский банк по-прежнему лидирует на рынке кредитования автомобилей и намерен значительно улучшить процедуру поиска и покупки автомобиля в кредит.

Цифровой банкинг

«Если до настоящего момента Евразийский банк был известен своим потребительским кредитованием, то сейчас мы хотим стать банком онлайн-кредитования. Из-за пандемии COVID-19 популярность мобильных приложений и цифровых каналов разительно выросла. Этому также способствовали сервисы из других индустрий: доставка продуктов питания, такси, социальные сети. Все казахстанские банки сделали мощный рывок к цифровизации и дистанционному обслуживанию. В Евразийском банке также пошли по этому пути. Сформировали блок цифрового бизнеса, готовится обновление продуктовой линейки. Работы завершены на 60-70%, а спрос на безналичные операции среди пользователей растет: количество таких операций выросло на 16%. Общая сумма операций покупок и переводов выросла на 27% по сравнению с 2019 годом.

Сейчас Евразийский банк готовится к полному обновлению мобильного приложения Smartbank, который станет основой для получения основных банковских услуг. В ближайшее время мы также предложим клиентам уникальную платежную карту. Однако, несмотря на активную цифровизацию, банк не ставит целью полный переход в онлайн. Клиенты, предпочитающие приходить в филиалы за личной консультацией, сохранят возможность получать привычный сервис», — говорит директор Костанайского филиала Жанбыршина К. С.

Что касается бизнеса и корпоративных клиентов, то банк намерен активно развивать это направление. Команда корпоративного блока значительно обновилась в этой связи. Так что банк предложит в ближайшее время кредитные карточные и другие продукты, в том числе и в онлайн.

Идти на встречу клиенту в кризисные моменты

Общее число клиентов банка в 2020 году составило около 4 миллионов человек, это третья по величине финансовая клиентская база в Казахстане среди банков.

Кампания по отсрочке кредитов, общий спад бизнеса и экономической активности, карантинные ограничения также повлияли на снижение общего ссудного портфеля банка на 13% – до 562,433 млрд тенге. В период пандемии только один Евразийский банк отсрочил выплаты по кредитам 185 тысячам клиентам на 3 месяца. Несмотря на то, что большая часть клиентов вернулась в графики, были и те, кто потерял работу и не могли выплачивать вплоть до конца прошлого года. Они составили 20% от числа получивших отсрочку. Банк пересмотрел им графики платежей и предложил рассрочку, и клиенты уже в 1 квартале текущего года начали выплаты.

Вообщем, филиалом в Костанайской области было предоставлено порядка 8000 отсрочек клиентам.

Несмотря на серьезную угрозу в виде COVID-19 и карантинных ограничений, Евразийский банк смог быстрее адаптироваться в этой ситуации, чем ожидалось. По итогам за 2020 год банк увеличил прибыль в 1,5 раза за счет активизации карточных операций, грамотного управления инвестиционным портфелем. Консолидированная чистая прибыль выросла в полтора раза и составила 6,8 миллиарда тенге. Причём если бы банк не продал дочерний банк в Москве с дисконтом, прибыль была бы выше ещё на 2,1 млрд тенге.

За 2020 год собственный капитал банка вырос на 10% до 109,050 млрд тенге за счет отказа акционеров от выплаты дивидендов за 2019 год. Они также дополнительно внесли 4 млрд тенге в капитал, это существенно больше, чем требовалось по государственной программе повышения финансовой устойчивости.

Лицензия 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агенством РК по регулированию и развитию финансового рынка

На правах рекламы

