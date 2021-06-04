На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею с шайбой состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победители групп «А» и «В» встречались с командами, занявшие четвертые места в группах «В» и «А», а команды, ставшие вторыми в своих группах, с третьими сборными.

Сборная США разгромила в четвертьфинале команду Словакии (6:1) / Фото sport-express.ru

Первыми вопрос о выходе в полуфинал выяснили сборная США (победитель группы «В», в которой выступала и сборная Казахстана) и хоккеисты Словакии.

Американцы, начавшие чемпионат с поражения финнам и завершившие лидерами группы с наименьшим количеством пропущенных шайб, начали доминировать на льду с первых же секунд игры. Голкипер впервые с 2013 года вышедшей в четвертьфинал сборной Словакии Адам Куска спасал свою команду до 14-й минуты, когда капитан сборной США Брайан Бойл щелчком открыл-таки счет. Через пару минут поймавшие кураж американские хоккеисты удвоили свое преимущество - результативным броском отметился Колин Блэквелл. А за полминуты до конца периода после гола Конора Гарланда счет стал 3:0.

Во втором периоде игра немного выровнялась, а на гол вышедшего в лидеры среди бомбардиров чемпионата словака Петера Цегларика американцы ответили голом Блэквелл, оформившего дубль.

В третьем периоде продолжили забивать хоккеисты США - Александр Хмелевски и также оформивший дубль Гарланд.

Одержав победу со счетом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), сборная США стала первым участником полуфинала, в котором ее соперник определялся в матче между сборными России и Канады.

Российские хоккеисты не обыгрывали сборную Канады на чемпионатах мира десять лет. В Латвии они уверенно победили в своей группе и были фаворитами в поединке с командой, имевшей больше поражений на групповом этапе, чем побед, одна из которых - над сборной Казахстана.

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Более чем полтора периода команды демонстрировали быстрый хоккей, но особой остроты у ворот обеих сборных не получалось. Лишь на 34-й минуте сборная России провела красивую атаку, в завершении которой отличился Евгений Тимкин.

В третьем периоде российские хоккеисты пытались аккуратно сыграть на удержание счета, однако в одном из эпизодов остались в меньшинстве, а канадцы сумели реализовать свое большинство усилиями Адама Хенрика.

Окончание основного времени пошло в более острой борьбе, но матч все же перешел в овертайм, в начале третьей минуте которого канадцы провели красивую комбинацию и Эндрю Манджапане принес победу сборной Канады.

Не был выявлен победитель в основное время и в матче между сборными Швейцарии и Германии.

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Швейцарские хоккеисты открыли счет на 16-й минуте после того, Рамон Унтерзандер броском с близкого расстояния поразил ближний угол ворот. Во втором периоде сборная Швейцарии упрочила свое преимущество после контратаки на 34-й минуте и выхода на рандеву с голкипером Фабриса Херцога.

Однако за две с половиной минуты до второго перерыва Том Кюнхакль вернул интригу в матч, буквально протолкнув шайбу ворота. А за 45 секунд до окончания основного времени игравшая шестью полевыми игроками сборная Германии сумела перевести матч в овертайм после гола Леона Гаванке.

В дополнительное время победителя выявить не удалось, а в серии буллитов немцы переиграли швейцарцев и вышли в полуфинал. Автором победного буллита стал Марцель Небельс.

В полуфинале сборная Германии встретится с действующим чемпионом мира - сборной Финляндии, которая с футбольным счетом переиграла в четвертьфинале считавшихся до начала чемпионата одними из главных фаворитов мирового первенства хоккеистов Чехии. Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал Ере Иннала, на 33-й минуте отличившийся при добивании.

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Интересно, что обоих участников этого полуфинала сборная Казахстана обыграла на групповом этапе.

Подводя итоги старта плей-офф, стоит отметить, что победителями четвертьфинальных матчей стали сборные, выступавшие на предварительном этапе в группе «В»

Полуфинальные поединки пройдут завтра, 5 июня.