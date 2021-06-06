В силу своего возраста мне пришлось жить и лечиться и в Советском Союзе, и в независимом Казахстане. Могу с уверенностью констатировать, что при Советской власти врачи нас лечили, причем бесплатно, а при новой власти они действуют по протоколу.

Думаю, что многие такое лечение испытали на себе. Чего стоит только попытка попасть к врачу. По этому протоколу к узкому специалисту (кроме гинеколога, но мне туда не надо) можно попасть только через терапевта. Но и к нему сразу не попадешь. Запись только по пятницам (так в поликлинике № 2 Костаная). Дозвониться тяжело, а если даже и удалось, то уже через 15 минут после начала рабочего дня вас запишут в лучшем случае где-то на среду или четверг следующей недели, в худшем же объявят, что записи уже нет. И даже попав к терапевту, нет гарантии, что он запишет к узкому специалисту. Уже к середине месяца запись туда тоже закончилась, вам посоветуют обратиться к концу месяца. Кто ждет конца месяца и начинает все сначала, кто принимает все таблетки подряд, авось какая-то поможет, а кто идет к платному врачу.

Правда, тут мне вспоминается китайская пословица: «С деньгами можешь купить врача, но не здоровье». Говорят же, что даром одна смерть.

Ко всему этому добавила бардака и цифровизация медицины. То компьютер завис, то программа не открывается, но еще хуже - теряются некоторые данные. Знаю человека, которому врач после сдачи всех анализов назначил лечение с контролем через месяц. Через указанный срок вновь сдал анализы, но сравнить с предыдущими их не смогли - старые анализы в компьютере «потерялись». Кстати, пандемия показала провалы отечественной цифровизации в здравоохранении, образовании, социальной защиты. А куда ушли миллиарды, израсходованные на цифровизацию?

Или еще причуды протокола. В одной из глазных клиник Костаная, чтобы сделать операцию за деньги, необходимо сдать определенное количество анализов. А вот те, кому посчастливилось сделать операцию по госзаказу, то есть бесплатно, должны сдать уже больше анализов - таких, которые при операции за деньги не требовались. Почему? В клинике объясняют требованием протокола.

Я ни в коем разе не хочу обвинять в этом местных врачей. Понятно, что такие безумные протоколы сочиняются в министерстве здравоохранения. Мне кажется, что кормчие нашей системы здравоохранения сами не понимают, что творят. Яркий пример - борьба с новой чумой XXI века.

Возьмем вакцинацию от Covid-19. То лицам пожилого возраста прививаться категорически не рекомендовано, то они подлежат обязательной вакцинации. А эта неразбериха со сроками получения второй дозы вакцины? То получение второй дозы обязательно через две недели, то оказывается, что ее надо получить на 21-й день, то на 45-й, а хотите - так и вообще на 90-й день. Короче, вакцинируйтесь, когда захотите. Морочат голову людям. Исправляя одну погрешность, они тут же делают другую. И где лекарство от этого?

Все их действия иначе как плодом бессонницы и мигрени не назовешь. В них не хватает трезвости в определении той или иной задачи. Держат себя они уверенно, но действуют явно наугад.

Или давайте вспомним, что в самый пик заболевания министерство здравоохранения, руководители облздравов, да и акимы твердили о стабильности, о наличии мест в больницах и лекарств в аптеках. На деле людям отказывали в госпитализации, а в аптеках отсутствовал даже парацетамол.

Известно, что когда дом строится не для удобства, а по расчету людей, которые в нем не будут жить, то получается непригодное для жилья помещение. Так и тут. Министры и акимы по протоколу не лечатся, потому этого бардака и не замечают.