Бывшие детдомовцы Костаная жалуются на медленное продвижение очереди на жилье. Некоторые ждут по 10 лет, но так и не могут получить свои квадратные метры. В очереди находятся свыше двух тысяч детей-сирот, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В редакцию Tengrinews.kz обратились несколько семей Костаная. Одна из них - мать-одиночка, 33-летняя Мария Резуненко. Женщина росла без родителей, ее отец умер, когда девочке было всего 12 лет. Сейчас у Марии уже трое своих детей.

"Долгое время я не могла доказать, что я являюсь сиротой. С трудом удалось добиться, что в суде Рудного сделали документы о том, что я сирота, оставшаяся без попечения родителей. Хотя я являюсь круглой сиротой. С 2011 года встала в очередь. Однако за все эти 10 лет ситуация не продвигается. Всю жизнь ждем. Мне предлагали бесплатно маленькую комнату в общежитии, но там ужасные условия, все рушится, гниет и воняет. Поэтому сейчас продолжаю снимать комнату площадью 16 квадратных метров за 40 тысяч тенге", - рассказала Мария Резуненко.

Все дети Марии еще школьники - им от 6 до 11 лет. Мальчикам, по ее словам, нужно больше пространства. Женщина была три раза замужем, но отношения не сложились. Сейчас она испытывает трудности, так как сама обеспечивает детей, бывшие мужья не хотят платить алименты.

"Отец умер - попала в интернат. Потом в дом юношества. А оттуда по съемным квартирам. Потом попала в центр адаптации для матерей-одиночек с тремя детьми. Попробовала снова построить отношения, чтоб у мальчиков был отец, так как им нужно мужское воспитание. Но опять не сложилось. Мальчики растут, им нужна своя отдельная комната. Я работала в газовой службе и оттуда узнала, что в Костанае очень много пустующих квартир, которые находятся на балансе акимата, однако почему-то их не предоставляют нуждающимся", - заключила она.

С такой же ситуацией обратился в редакцию и Марат Бучиев. Он заявил, что ждет очередь с 2010 года.

"Мне 30 лет. Я женат. Есть трое детей, ждем четвертого. Обращались в ЖКХ по поводу жилья. С 2010 года ходим по акиматам, и обещают жилье. Но все безрезультатно", - посетовал он.

42-летняя жительница Фатима Абрамова также жалуется, что положенные ей по закону квадратные метры приходится ждать долгое время. Женщина вместе с мужем-инвалидом третьей степени воспитывает пятилетнюю дочь.

"С января не работаю, ребенок часто болеет и оставить ее не с кем, с 12 апреля сижу без света, отключили из-за задолженности. Моя очередь на жилье медленно двигается . Сейчас 2345-я. Я хочу переобучиться, найти работу. Чтобы закрыть долги, которые появились из-за карантина в прошлом году", - добавила она.

В акимате Костаная сообщили, что в очереди нуждающихся в жилье граждан состоят 2092 детей-сирот.

"Бучиев поставлен на учет нуждающихся в жилье граждан 14 сентября 2010 года в список дети-сироты. На сегодняшний день порядковый номер 91. Резуненко поставлена 25 ноября 2011 года, также состоит в списке детей-сирот. Номер очереди - 429

В соответствии с законом Казахстана "О жилищных отношениях" жилье будет предоставлено в порядке очередности. Кроме этого, при распределении жилищ из государственного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20 процентов от общего числа введенного в эксплуатацию жилища", - сообщили в пресс-службе акима города Костаная.

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что всего в Казахстане в очередях стоят 562 тысячи граждан. Из них 185 тысяч очередников, имеющих доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. Большая часть из них - это многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей-инвалидов и другие социально-уязвимые слои населения.