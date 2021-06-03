Карагандинке ввели две разные вакцины от коронавируса. Медсестру, которая вколола российскую вакцину вместо арабской отстранили от работы в Центре вакцинации, передает zakon.kz.





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Ранее сообщалось, что в Караганде 19-летней девушке вкололи второй компонент от другой вакцины. Медсестра вместо арабской вакцины ввела российскую.

В управлении здравоохранения сообщили, что по этому факту провели служебную проверку.

- По итогам служебной проверки и заседания дисциплинарной комиссии медицинскому работнику, сделавшему ошибочную прививку, вынесено дисциплинарное взыскание, после чего она была отстранена от работы в Центре вакцинации, - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что провели работу над ошибками. Для вакцинации разными видами вакцин ("Спутником V", "Qazvac", "Hayat-Vax") определены отдельные кабинеты. С медицинским персоналом поликлиники провели разъяснительную работу. Также проводится повторная аттестация медработников.

Карагандинка, получившая ошибочную вакцину находится под постоянным наблюдением врачей.