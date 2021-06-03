Также по системе Ashyq, вероятно, начнут работать ЦОНы, передает Informburo.kz.

Казахстанцам, который получили обе дозы вакцины против коронавируса, присвоят "зелёный" статус в приложении Ashyq на следующей неделе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

"Мы с Министерством здравоохранения эту работу проводим. На следующей неделе все вакцинированные будут иметь "зелёный" статус при использовании функции Ashyq. Сейчас мы называем Ashyq "функцией", так как он будет доступен в нескольких приложениях", – сказал Багдат Мусин.

Министр уточнил, что присвоить "зелёный" статус в Ashyq вакцинированным планируют в середине следующей недели.

Багдат Мусин также рассказал, что с помощью Ashyq, вероятно, будут принимать посетителей ЦОНы.

"Это зависит от решения санитарного врача, мы соответствующее предложение внесли на МВК. Если они поддержат, то мы, в принципе, готовы. Но хотел бы отметить, что бронь на совсем не убираем. Оставим для тех, кто хочет и кто раньше использовал, пунктуальные люди – забронировал, спокойно пришел и это их устраивало. Мы возможность такую оставляем, но в целом можно будет ходить без брони", – добавил глава ведомства.

Министр добавил, что это нововведение вступит в силу только после того, как соответствующее постановление подпишет главный государственный санитарный врач РК.

Также на пресс-конференции стало известно о том, что казахстанцам для посещения объектов, участвующих в Ashyq, теперь достаточно кликнуть на иконку Ashyq на главной странице приложения eGov mobile, отсканировать QR-код на входе в заведение и продемонстрировать свой статус.

"Первое, что мы сделали, проанализировав обращения граждан, переписали исходный код, чтобы усовершенствовать бизнес-процесс и стабилизировать работу системы. Затем вывели его в eGov mobile, где нет необходимости вводить номер телефона и ИИН, нужно лишь авторизоваться и отсканировать QR-код. Также мы провели работы по выводу сервиса в приложения банков второго уровня", – рассказал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

В процессе технических работ, связанных с переходом приложения в сопровождение АО "НИТ" наблюдались перебои в работе приложения, отметили на пресс-конференции. Сейчас работы по усовершенствованию и стабилизации приложения уже завершены и сбоев в системе нет.