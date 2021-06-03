Ветки молодые, которые пучками растут прямо из старых стволов. Пара ветреных дней, и эти ветви с хрустом валятся вниз. Порой они такие увесистые, что головы прохожим стоит поберечь.

Ул. Тауелсиздик. Напротив казахского театра большая ветка отломилась от тополя, который обкорнали пару лет назад

Ах как хочется поставить под те деревья граждан, которые в комментариях на сайте ng.kz нурлыкунили по поводу нужности чурбанной обрезки и красоты ее итогов. Мы писали, что нельзя рубить без разбору тополям, кленам, березам головы на одном уровне, оставляя уродливые рогатки вместо нормальных крон. Наш корреспондент, дипломированный биолог, объяснял на заседаниях общественной комиссии, что агрессивное кронирование ускорит гибель деревьев. Мощные ветви, чей неправильный рост инициирует тотальная обрезка, не удержит древесина старых стволов... В ответ нам хвалили вид обрубков, которые обросли весной гигантскими листьями. Ну вот и продолжение нарисовалось. Детей хоть не пускайте лазать по таким деревьям во дворах, ветки очень хрупкие.

А грамотного ухода за зелеными насаждениями как не было, так и нет. Позорно стоят вдоль улицы Тауелсиздик сухие чурбаки, которые никто не убирает. А на проспекте Аль-Фараби полно карагачей, которые нуждаются в бережной обрезке. Но беречь их некому.

Фото Галины КАТКОВОЙ