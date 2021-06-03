У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае?
3 июня 2021, 11:08 | ЖКХ
Жители двух улиц столкнутся с отключением электроэнергии в дневное время в течение всей следующей недели. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.
С 7 по 11 июня с 10.00 до 18.00 света не будет у абонентов, проживающих по следующим адресам:
- ул. Садовая 19, 21
- ул. Комарова 17-63, 106/13-106/26.
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