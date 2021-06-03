Жители двух улиц столкнутся с отключением электроэнергии в дневное время в течение всей следующей недели. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.

С 7 по 11 июня с 10.00 до 18.00 света не будет у абонентов, проживающих по следующим адресам:

- ул. Садовая 19, 21

- ул. Комарова 17-63, 106/13-106/26.