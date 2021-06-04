Даже беглого ознакомления с Законом РК «О жилищных отношениях» достаточно, чтобы увидеть некоторые закономерности. Во-первых, существующая форма управления жилыми домами далека от совершенства и постоянно подвергается обоснованной критике со стороны населения.

Просуществовавшие почти четверть века ПКСК медленно, но верно выросли в этаких монстров, поставивших главной целью выкачивание средств из жильцов. О прозрачности использования собранных средств и подотчетности членам кооператива говорить не приходится. Председатели не стеснялись сочинять липовые отчеты по расходам, рассчитывая на инертность и финансовую безграмотность населения. Мне довелось побывать на отчетном собрании одного ПКСК, где председатель объявил, что на ремонт крыши ушло 1,5 тонны гудрона. Случайно оказавшийся рядом участник ремонта заявил: «Вы что-то путаете. Мы занесли на крышу всего трое носилок». Председатель покинул собрание под свист и улюлюканье толпы.

ПКСК объединяли десятки домов, что позволяло председателям не выполнять запросы жильцов, ссылаясь на занятость своей рембригады на других объектах в порядке таинственной очередности.

С прошлого года на слуху появилась аббревиатура ОСИ (объединения собственников имущества), которые призваны заменить потерявших доверие ПКСК. Работники акимата рекламируют нововведения на собраниях и круглых столах, организуемых, как правило, филиалами политических партий. На днях ОФ партии «Ауыл» провел на эту тему открытую дискуссию.

Специалисты отдела жилищных отношений уверяли, что вот теперь все станет прозрачно: дом сам выберет своего управляющего, сам будет контролировать все расходы на содержание и текущий ремонт. Но ведь что-то похожее транслировалось и при создании ПКСК: «Вы сами выбираете, сами контролируете!» Ничего подобного в жизни не произошло. Сейчас предлагается все так же накапливать средства и приглашать сервисные компании. О ценах за услуги будут договариваться руководители (все тот же темный лес), а жильцов ставить перед фактом.

Мне стало интересно, откуда пришла новая форма управления жилыми домами. Оказалось, из Германии. Что у нас общего с ней по уровню жизни и платежеспособности населения? Для них 150 евро - это заработок за день, для большинства наших граждан - месячная зарплата. Никого из нас не вводит в заблуждение сообщение статистики о средней зарплате по стране в 230 тыс. тенге. Это как средняя температура по больнице.

Государство все последние годы давило на собственников квартир, подталкивая к созданию кондоминиумов и преследуя одну очевидную цель - полностью освободиться от забот по содержанию жилых домов. Чиновники на собственных ощущениях убеждались, что «жить стало лучше, стало веселее», поэтому в принимаемых поправках в законе о жилищных отношениях запестрели ОСИ, ПТ, КСП и прочие структуры, рассчитанные на платежеспособное население.

Мы еще не раз вспомним СССР, где квартплата была 2-3 рубля в месяц, где существовали мощные конторы ЖКХ, обеспеченные необходимыми специалистами, техникой и стройматериалами. Жильцам достаточно было сделать заявку в контору. Кто-то скажет: сейчас другие времена, другие отношения граждан и государства. Да, другие, в которых на имиджевые цели тратятся миллиарды, а народ барахтается в беспросветной нужде. И с горькой усмешкой вспоминает статью № 1 Конституции РК, утверждающую, что «высшей ценностью государства является человек, его жизнь, права и свободы». Кроме «аминь», ничего не просится на язык.