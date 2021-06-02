Национальная перепись населения 2021 года состоит из двух этапов: подготовительного и основного. С 1 по 30 июня интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения информации об уличном хозяйстве и количестве населения.

- Интервьюеры будут проходить каждую улицу, каждый дом, - сообщил сегодня, 2 июня на брифинге в РСК руководитель департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ. - Будут узнавать количество людей в доме, подлежит ли он сносу или нет и так далее. То есть, это такая информация, как адрес, количество проживающих и общий осмотр дома

Таким образом будет создана база для второго этапа с разбивкой территории городских и сельских населенных пунктов на инструкторские счетные участки.

- С 1 сентября по 30 октября будет проведена основная национальная перепись населения, - пояснил Галымжанов. - Ее планируется провести методом самозаполнения с использованием сети Интернет в онлайн-режиме и методом опроса через планшеты в офлайн-режиме. В обоих методах граждане имеют возможность ответить за себя и всех членов домохозяйства на вопросы переписных листов. Интернет-опрос проводится с 1 сентября по 15 октября на специализированном сайте, для вопросов переписного листа предусмотрены подсказки по его заполнению.

Чтобы пройти перепись в онлайн-режиме, нужно зарегистрироваться на сайте, указав ИИН, номер удостоверения личность, номер телефона и адрес электронной почты. На этот адрес пришлют код активации.

- Понятно, что все население области не сможет пройти онлайн-опрос: кто-то в силу своих возрастных ограничений, - отметил Айбек Галымжанов. - Если человек не прошел онлайн-опрос, в любом случае мы его посетим и заполним переписные листы. Если человек уже проходил тестирование онлайн, ему нужно просто сказать об этом пришедшему интервьюеру. Также будет производиться проверка и уточнение: все ли проживающие (постоянно или временно, а также иные граждане РК) прошли опрос.

В переписных листах 87 вопросов: 67 основных и 20 уточняющих - по жилищным условиям. Данные будут передавать на центральный сервер с планшета через защищенную сеть оператора сотовой связи. В отдаленных районах с плохим покрытием сетью сотовой связи будут передавать посредством единой транспортной системы госорганов - через акиматы сельских округов.

Интервьюер при проведении переписи должен иметь при себе специальное удостоверение, специальный портфель синего цвета с логотипом национальной переписи населения и планшет. Он также может носить специальный шарф, исходя из климатических условий.

- Для проведения опроса населения будут выделены 1 303 планшета, которые после проведения переписи будут переданы в школы, больницы и местные исполнительные органы, - сообщил директор департамента. - В период переписи будет привлекаться временный переписной персонал. Принимаются граждане РК старше 18 лет, инициативные, ответственные и коммуникабельные, имеющие навыки работы с ПК. Наличие высшего образования и опыта работы необязательно

На первом этапе средняя заработная плата интервьюера составит 84 000 тенге, нагрузка - 1 200 объектов. На втором этапе одному интервьюеру нужно посетить 833 объекта для получения зарплаты в размере 104 000 тенге.

Третья по счету национальная перепись населения РК пройдет под девизом «Каждый важен!». Ранее в РК перепись населения проводили в 1999-м и 2009 годах.

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