Несчастный случай произошел вчера, 1 июня, вечером. Как отметили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области, трагедия произошла в необорудованном для купания месте на реке Убаган.

- В день защиты детей женщина 1990 г. р. находилась возле реки в компании друзей из п. Кушмурун, где, со слов очевидцев, распивались спиртные напитки, что привело к необратимому происшествию, - сообщили в пресс-службе. - В этот же день сотрудниками ОСО ДЧС Костанайской области в результате поисковых работ тело было обнаружено на двухметровой глубине, в четырех метрах от берега.

При поиске водолазы подтвердили, что на данном участке дно реки имеет резкий уклон рельефа.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО