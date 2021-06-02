Мать двоих детей утонула в Аулиекольском районе
2 июня 2021, 15:12 | Происшествия
Несчастный случай произошел вчера, 1 июня, вечером. Как отметили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области, трагедия произошла в необорудованном для купания месте на реке Убаган.
- В день защиты детей женщина 1990 г. р. находилась возле реки в компании друзей из п. Кушмурун, где, со слов очевидцев, распивались спиртные напитки, что привело к необратимому происшествию, - сообщили в пресс-службе. - В этот же день сотрудниками ОСО ДЧС Костанайской области в результате поисковых работ тело было обнаружено на двухметровой глубине, в четырех метрах от берега.
При поиске водолазы подтвердили, что на данном участке дно реки имеет резкий уклон рельефа.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
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