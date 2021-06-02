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Больше недели на двух улицах в Костанае будут отключать электроэнергию

2 июня 2021, 14:12 |  ЖКХ

Об этом сообщает служба IKomek На своей странице в Instagram. Отключение света будет происходить в дневное время - с 10.00 до 18.00. С такими ограничениями жителям двух улиц придется прожить с 3-го по 11 июня.

Отключение электроэнергии в течение 9 дней коснется потребителей, проживающих по следующим адресам:

- ул. Джангильдина 1-34,

- пр. Садовый 26/2*26/36, 28/1-28/31.