За вторник, 1 июня, в регионе зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 40 заболевших, темп прироста был на 0,1% выше - 0,25%.

Иллюстративное фото iconstyle.al

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 7, Карабалыкский район – 5, по 3 случая - в Аулиекольском, Сарыкольском районах, по 1 случаю - в Аркалык, Житикаре, Мендыкаринском районе.

- 27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 июня 2021 г. зарегистрировано 15 790 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 971 человек.