Специалисты прокомментировали встревожившие казахстанских родителей сообщения об опасности популярных антистресс-игрушек поп-ит и симпл-димпл, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

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В соцсетях можно увидеть публикации о том, что такие игрушки якобы ведут к деградации детей, а также способствуют развитию навязчивых движений.

Однако это не так, говорят эксперты. "Любые игрушки нужны для того, чтобы развивать ребенка. Именно эта игрушка, на мой взгляд, хорошо развивает мелкую моторику: она яркая, красочная. Что касается навязчивых действий у ребенка, то, скорее всего, они были сформированы заранее. И игрушка к их формированию не причастна. По мнению ученых из Кембриджа, формирование навязчивых действий связано с убеждением человека о том, что это действие поможет ему избежать какого-то неприятного события. Детям же нравится эта игрушка просто потому, что она яркая и красивая. Кроме того, дети играют в нее не постоянно, они переключаются", - заявила семейный и детский психолог Юлия Храмкова.

Специалисты лаборатории социальных эмоциональных технологий Калифорнийского университета в Санта-Круз провели исследование и пришли к выводу, что игрушки-фиджеты, такие как поп-ит, симпл-димпл и спиннеры, способствуют снижению уровня стресса и повышению концентрации.

Дети, участвовавшие в исследовании, также подтвердили, что фиджет-игрушки помогают им справляться с эмоциями.

Московский психиатр Алексей Казанцев также не увидел опасности в популярных игрушках. По его мнению, несколько минут, проведенных с фиджетом в руках, не способны причинить вред психике ребенка.

Что касается качества антистресс-игрушек, то их проверят на безопасность по органолептическим и санитарно-химическим показателям, а также по маркировке. Об этом заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

"Безопасность игрушек, реализуемых на рынке Казахстана, также должна подтверждаться документом об оценке соответствия. Таким образом, при приобретении игрушки покупатель вправе запросить сертификат соответствия у продавца", - посоветовал родителям официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Издание делает вывод, что фиджет-игрушки не представляют серьезной опасности для психики детей. "Существуют исследования, подтверждающие, что поп-ит и симпл-димпл действительно способствуют снижению уровня стресса. Оснований полагать, что ребенок стремительно деградирует после лопанья силиконовых "пузырьков", нет", - говорится в публикации.