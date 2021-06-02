Круг родственников, между которыми запрещаются сделки купли-продажи жилой недвижимости с использованием единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ, планируют расширить. Об этом стало известно inbusiness.kz, сообщает Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

В частности, в проекте изменений и дополнений в приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 21 января 2021 года № 24 "Об утверждении Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК" предусматривается распространение табу на близких родственников мужа или жены.

"Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга(-ги), близких родственников получателя и заявителя, а также близких родственников супруга(-ги). В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете при подаче электронного заявления на единовременную пенсионную выплату подписывает обязательство о неприобретении недвижимого имущества у перечисленных лиц", - в такой формулировке представлено предлагаемое изменение в правила по использованию пенсионных "излишков".

При этом уточняется, что к близким родственникам относятся: родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Таким образом, инициаторы изменений надеются, что поправка исключит возможность привлекать тещу, тестя, свекровь, свекра и других вышеуказанных родственников супругов к фиктивным операциям по купле-продаже жилья с использованием пенсионных накоплений для их обналичивания.

По данным Отбасы банка, на 26 мая 2021 года 159 621 казахстанец воспользовались возможностью досрочного использования части пенсионных накоплений. Общая сумма изъятий составила один триллион тенге. Больше половины, 51 процент, участников программы направили накопления из ЕНПФ на полную покупку жилья без оформления ипотечного жилищного займа.