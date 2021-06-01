Ключи от 10 микроавтобусов ГАЗель и 7 автобусов ПАЗ вручил сегодня, 1 июня, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ руководителям районных отделов образования. Еще один ПАЗ доставят отдельно.

Перед церемонией вручения ключей выступал духовой оркестр

- Сегодня в нашей области ежедневным подвозом обеспечивается более 2 000 детей, каждый год мы приобретаем транспорт для перевозки, - отметил он. - В прошлом году на сумму более 230 млн тенге было приобретено 13 автобусов. Сегодня мы дарим для 15 районов 17 автобусов и плюс еще один автобус будет поставлен в ближайшее время для района им. Беимбета Майлина.

Ключи вручили от 11 микроавтобусов...

… и 7 автобусов

Как сообщили «НГ» в управлении образования, из областного бюджета выделили 235 млн тенге на приобретение 18 единиц техники. Договор заключили с ТОО «Меридиан-Авто». Цена одного автобуса - 13 млн 947 тыс. тенге, микроавтобуса - 11 млн 950 тыс. тенге.

Чингиз Беисов: «Эти автобусы заменят устаревшую технику, которая будет списана из-за истечения сроков эксплуатации»

- Автобусы предоставлены отделам образования для обновления автопарка, - пояснил "НГ" руководитель отдела жизнеобеспечения управления образования Чингиз БЕИСОВ. - В ближайшее время в каждом районе будут проведены работы по приведению школ в соответствие с государственным нормативом, что требует организации подвоза. У нас порядка сотни единиц техники, которая подвозит детей, они находятся на балансе акиматов, отделов образования и школ. Эти автобусы заменят устаревшую технику, которая будет списана из-за истечения сроков эксплуатации.

Архимед Мухамбетов вручил ключи руководителям отделов образования

Вид транспорта зависит от количества перевозимых учеников. Автобусы получат Алтынсаринский, Аулиекольский, им. Беимбета Майлина, Камыстинский, Костанайский, Сарыкольский, Мендыкаринский районы. Микроавтобусы - Алтынсаринский, Костанайский, Карабалыкский, Карасуский, Узункольский, Федоровский, Наурзумский, Денисовский, Джангельдинский, Житикаринский и им. Майлина районы.

- Строятся новые школы, на 3 040 мест мы начинаем строительство семи школ, - отметил в своем выступлении Архимед Мухамбетов. - Уже 1 сентября будет открытие школы в селе Карасу Карасуского района. Также мы ремонтируем в большом количестве объекты образования - 46 объектов будет отремонтировано в текущем году на 3 млрд 600 милн тенге. Еще 10 школ капитально отремонтируем в текущем году

Аким области добавил, что приобретаются современные кабинеты, спортинвентарь, лаборатории, на что в 2021 году выделено 2 млрд 400 млн тенге. Договоры уже в основном заключены, руководители отделов образования должны следить за качеством поставляемых оборудования и мебели.

- Кроме того мы уже все школы обеспечили теплыми туалетами, идет работа по оснащению видеокамерами. Сегодня также идет вынос за пределы школьных зданий котельных, которые когда-то в советское время были пристроены к объектам образования, - добавил Мухамбетов.

Фото Андрея СКИБЫ