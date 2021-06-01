Сегодня, 1 июня, на площадках в центре города проводились концерты с участием детских творческих коллективов, показательные выступления спортивных федераций, шахматные соревнования, юные художники работали на пленэре.

ДК "Мирас" организовал две концертные локации около ТРЦ MART. На первой зрители смотрели выступления хореографических и инструментальных ансамблей.

На второй работали аниматоры, проводились интерактивные игры и выступали самые маленькие артисты.

Воспитанники Шахматного клуба вышли на игровую площадку с огромными фигурами. Соревновались двумя командами под руководством тренеров. Интересно было наблюдать за мыслительным процессом юных шахматистов. Кто-то азартно предлагал верный, на его взгляд, ход, а кто-то, насупившись, молчал, потому что его предложение отвергли.

Ежегодно с наступлением летних каникул на пленэр выходят учащиеся художественной школы. Расположившись на скамейках и стульчиках, они молча делают наброски, которые впоследствии превращаются в интересные работы. Их сосредоточенная и неторопливая деятельность невольно заставляет остановиться прохожих и с любопытством заглянуть на холст.

Около университета организовалась самая многочисленная площадка: здесь собрались спортсмены разных возрастов. Федерации разных видов единоборств продемонстрировали показательные выступления своих воспитанников. Самые преданные фанаты - родители - громко и эмоционально приветствовали выход своих детей на татами.

Дни ребенка во всем мире отмечаются не только в июне, есть еще другие даты, когда общественность особо пристально обращает внимание на мир детства. Но именно 1 июня на протяжении более 70 лет, с 1950 года, считается главной датой. Декларация прав ребенка, принятая в 1959 году, гласит о соблюдении прав ребенка на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь.

Мы решили узнать мнение взрослых и юных горожан о том, какой смысл они вкладывают в понятие «защита детей».

Мнения у детей были диаметрально противоположные. Кто-то абсолютно счастлив и не видит никакой угрозы со стороны окружающего мира, а кто-то хочет, чтобы взрослые защищали его от злых людей, насилия и наркотиков.

Алихан ЖАКСАЛЫКОВ, 17 лет:

- Я хотел бы, чтобы детей защищали от некачественного образования и от сокрытия семейных и духовных ценностей, то есть отстранения человека от общества. И еще я бы хотел, чтобы взрослые давали своим детям возможность развиваться, не ограничивали их интересы.

Вера КОНОВАЛОВА, 12 лет:

- Я не вижу никакой угрозы от мира, меня защищать не надо, потому что мои папа с мамой меня очень любят. Я знаю, что благодаря их любви со мной ничего плохого не случится.

Айгуль САЛМЕТОВА, 8 лет:

- Я хочу , чтобы меня защищали учителя от мальчишек в классе. Они задираются и иногда обижают нехорошими словами. Боюсь, что могу встретить нехороших людей.

Родители тоже давали неоднозначные ответы.

Ерлан ТАГЛЕНОВ:





- В наше время детей защищать не от чего, у них все есть, все доступно. Надо только их поддерживать, воспитывать, любить, вот и вся защита.

Галия ЗУЛКАРНАЕВА:





- Думаю, что надо, во-первых, ограничить современным детям доступ в Интернет. Во-вторых, оградить их от психологического воздействия самих родителей или от окружающих их взрослых людей. Когда родители психологически устойчивые, тогда и ребенок найдет себе хорошее окружение и на улице, и в школе, и во дворе. Он сможет адекватно отреагировать на возникшее сложное взаимодействие.

Для полноты картины мы поговорили с руководителями детских коллективов.

Евгения ГАВРИШ, директор школы танцев INTERDANCE:





- Как мама своего ребенка, я бы хотела, чтобы у него было самое лучшее, самое нужное для него. Я хочу, чтобы для детского развития в нашей стране вкладывали всю душу. Они должны получать все самое лучшее, а не довольствоваться тем, что есть. Как тренер, я бы хотела, чтобы их родители давали им больше времени для подготовки к своим соревнованиям, выступлениям, чтобы уважали их мнение и выбор. Я хочу, чтобы ребенок чувствовал себя спокойно - независимо от того, какую оценку он получит в школе, чтобы был оберегаем от манипуляций взрослых. Хочу, чтобы дети безопасно передвигались по улицам, а взрослые люди не самоутверждались за счет детей.

Влада ДАНИЛИНА, руководитель федерации каратэ шинкиокушинкай Костанайской области:





- Современного ребенка нужно защищать от недостатка живого общения в коллективе, живого действия. Их привозят и увозят на машинах, многие из них не знают, что такое игра со сверстниками во дворе, несамостоятельные, за них все время боятся родители, они гиподинамичные. Именно спорт, на мой взгляд, дает общение и движение детям. Во время выезда в лагерь мы забираем у них гаджеты, чтобы они смогли больше общаться друг с другом и двигаться. Такая у нас политика.

Фото Ксении РЕБИК