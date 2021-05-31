Июнь, как и май, жаркий. Прогноз погоды на два дня в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 1 июня, на территории Костанайской области местами ожидается ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +20 градусов, днём +22...+27, на юге +32 градуса.
В Костанае 1 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +11...+13, днём +22...+24 градусов.
- В среду, 2 июня, по области местами дождь и гроза, ветер восточный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура воздуха по области ночью +10...+15, на юге +20 градусов. Днём +25...+30, на юге +35 градусов.
В Костанае 2 июня переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью +10...+12, днём +25...+27 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.