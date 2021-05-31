Депутаты фракции НПК предлагают упразднить все виды пособий и выплат и ввести универсальное пособие на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства Казахстана, в сумме средней зарплаты. Поддерживаете ли вы это предложе Да. Государство должно максимально обеспечивать потребности каждого ребенка.

Да. Дети - это будущее страны, нужно создать им все условия для развития.

Нет. Такое пособие приведет к росту иждивенческих настроений в обществе.

Нет. Это популизм. Депутаты знают, что Парламент не одобрит такое предложение.

