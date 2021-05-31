Участники митинга, который прошел сегодня, 31 мая, в парке Победы, возле памятника жертвам политических репрессий XX века, старались надевать маски и соблюдать дистанцию, хотя с последним было сложнее.

Люди старались надевать маски, с социальной дистанцией было посложнее

День памяти в Казахстане отмечается с 1997 года.

Митинг прошел в парке Победы, возле памятника жертвам массовых политических репрессий

Ведущие напомнили собравшимся о людях, «которым пришлось перенести тяготы и лишения за стенами тюрем и лагерей в период репрессий». Напомнили и про земляков, расстрелянных в годы репрессивного режима: Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Беимбета Майлина. А также про ГУЛАГ, Карлаг, АЛЖИР, депортацию народов в Казахстан и годы массового голода.

- Казахстан, как никакая другая республика бывшего СССР, перенес все сложности, связанные с переселением депортированного народа, - отметила одна из выступавших, жительница Костаная Вера КОЖУХОВСКАЯ. - Именно совместное проживание казахстанцев с этими людьми выработало в каждом из нас нетерпимость к любым националистическим проявлениям.

Предкам Кожуховской, полякам по национальности, нужно было собраться за несколько часов и уезжать из своей родины. Ее бабушка потеряла мужа, которого убили бандеровцы. У нее оставалось 5 детей, переехать им помог молодой командир Красной Армии.

- Передвигались они в товарном поезде, так и прибыли в Костанай, отсюда отправлены в Мендыкаринский район, где их разместили в здании бывшего ДК, - рассказала Вера Федоровна. - Как вспоминает моя бабушка, было тяжело и страшно, так как это была чужая страна, на руках были дети. Но местные, как могли, помогали переселенцам. Наверное, это и помогло выжить моим предкам.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы

Участники митинга почтили память пострадавших в годы репрессий минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

- Мероприятие прошло очень торжественно, оно затрагивает души и сердца каждого, кто здесь присутствовал, потому что люди со слезами на глазах слушали, что сегодня говорили, - поделилась с «НГ» Вера Кожуховская. - Я думаю, чтобы такое никогда не повторилось, мы должны об этом помнить, передавать это своим детям, из поколения в поколение.

- Мы ежегодно отмечаем и стараемся уделить внимание этому дню, - рассказал «НГ» организатор митинга, заместитель руководителя управления внутренней политики Абылай-хан КАКЕНОВ. - В этом году, как и в прошлом, усложнила пандемия. Хотелось бы конечно пригласить больше людей, особенно молодежи, чтобы они еще раз услышали, обратили внимание, начали изучать эту тему и, наконец, поняли и осознали, что у всех нас общая история. Мы должны помнить о репрессиях и говорить о них открыто, ведь, помимо позитивных страниц нашей истории, были и такие - трагические

Фото Андрея СКИБЫ