В поселке Горняцкий, который расположен рядом с Рудным и находится в ведении городского акимата, обе компании, оказывающие услуги по вывозу мусора - ТОО «Экотехсервис-2019» и ТОО «Рудный-Ажар-2006» - почти одновременно заявили о прекращении оказания услуг.

Зеленые контейнеры "Экотехсервиса" уже исчезли с улиц Горняцкого. Вскоре не будет и мусорных баков ТОО "Рудный-Ажар"? / Фото со страницы ЦЗПП в "Одноклассниках"

Руководство ТОО "Экотехсервис" заявило, что это нерентабельно, а акимат поселка развесил объявления с просьбой к жителям «расторгнуть договора» (правильно - договоры, но кто же акимат будет учить грамоте), ранее заключенные с "Экотехсервис", и перезаключить с ТОО "Рудный-Ажар".

ТОО "Рудный-Ажар", в свою очередь публикует объявление в газете о прекращении с 1 июля 2021 года оказания услуг по вывозу мусора. Не объясняя мотивов. Вот это поворот!

Ранее ОО "ЦЗПП г. Рудный" инициировало ряд судебных разбирательств к отделу ЖКХ акимата Рудного с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в бездействии. Новый аким города, приняв город с мусорной проблемой, бодро обещал все решить в кратчайшие сроки, но позже, прикинув шансы, просто отписался: наказать никого нельзя, так как прежний руководитель отдела уволился еще в середине прошлого года. Напоминает мультфильм про капитана Врунгеля: «Измерить уровень забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой».

Мусорная проблема в Рудном заключается не только в том, как и когда вывозится мусор, но и в оборудовании площадок по его сбору, в состоянии мусорных контейнеров. В целом все выглядит так: в среднестатистическом дворе находится контейнер без крышки (пустой!), а рядом огромные свалки мусора из старой мебели, строительных отходов, травы, веток и листьев. Контейнер открыт всем ветрам, мусор разлетается по близлежащей территории.

Акимат сказал: мы тут не причем, это всё Умурзаков О. С., но он уже уволен распоряжением акима от 17 июня 2020 года.

ТОО «Экотехсервис-2019» поясняет, что вывозить мусор в Горняцком нерентабельно. Как, впрочем, и в Рудном - здесь постепенно с мусорных площадок исчезают контейнеры зеленого цвета, принадлежащие ТОО.

ТОО «Рудный-Ажар-2006» заявляет, что вывоз свалок вблизи площадок не предусмотрен тарифом предприятия. В тариф входит вывоз ТБО только из контейнеров, расположенных на контейнерных площадках. Причем применяется тариф с 2006 года, объемы мусора увеличились значительно, пропорционально росту благосостояния горожан, а оплата осуществляется за объемы, исчисленные еще в 1999 году.

Стратегия давно известная. Все коммунальщики всегда жалуются на то, что тарифы низкие, и средств для осуществления деятельности качественно и по закону, катастрофически не хватает. И предприятия работают практически себе в убыток… и так далее, и тому подобное.

- Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете? - с такой речью в октябре 2019 года, выступила на саммите ООН девочка-подросток, гражданская активистка Грета ТУНБЕРГ.

Есть желание высказаться в духе Греты: "Да как вы смеете!"

Главный ресурс, заказчик, ваш кормилец – это человек. Но каждый виновный в сложившейся ситуации думает только о прибыли, о деньгах, или как прикрыть себя или своего подчиненного. Как будто не вам и детям вашим жить на этой планете. Экология, разрушающаяся экосистема, здоровье граждан – вот что должно быть главным лейтмотивом в подходах и методах решения мусорного коллапса. Ведь если так будет продолжаться и далее, мы, как человечество, просто исчезнем, погребенные под грудами мусора. Уже сейчас в природе начались необратимые изменения, приведшие к различным экологическим катастрофам в виде засухи или наводнений. Вы стонете от жары и не можете увидеть связи между засухой и мусором в центре города. А связь есть. И связь прямая.

В 90-х годах прошлого столетия Джозеф Овертон представил теорию своей концепции - как за шесть шагов можно добиться изменения мнения общества от «немыслимого» до «действующая норма». Невозможное становится допустимым, допустимое - желаемым, а желаемое - непреложной истиной. И этот процесс возможен только благодаря бездействию тех, кто против таких изменений.

Недавно ЦЗПП опубликовал на своей страничке в соцсети предположение, что вслед за Горняцким будет аналогичная ситуация уже в некоторых районах Рудного.

Причем тут окно Овертона? Мы с вами свидетели тому, как постепенно, год за годом происходит сдвиг парадигмы. Как город из цветущего и зеленого превращается в безжизненную серую пустыню. Тучи пыли гоняет ветер по улицам вместе с летающими мусорными пакетами, бумажками, окурками. С нашего молчаливого бездействия мусорное окружение уже становится действующей нормой. И мы уже готовы согласиться – да, денег всем не хватает. Наверное, и им тоже…

От нулевой терпимости к мусору вокруг мы перешли к тому, что если кто-то поднимает вопрос или начинает бить тревогу , его называют в соцсетях «терпила» или «стукач», клеймят как человека, мешающего работать. Вплоть до угроз приехать «набить морду» или «объяснить по понятиям»

И что мы будем со всем этим делать?

Автор - гражданский журналист "НГ"