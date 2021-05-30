Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане, передает КазТАГ.

В воскресенье группа дальнобойщиков организовала акцию и в Караганде, собравшись на парковке для грузовиков на обочине на окраине города. К месту проведения акции прибыли также полицейские и представители акимата.

Аналогичные акции прошли и в ряде других городов страны.

Напомним, 20 мая АО «НК «ҚазАвтоЖол» заявило о том, что с июня в Казахстане станут платными почти 20 участков республиканских трасс общей протяженностью почти 6 тыс. км. Это участки: Шымкент-граница Узбекистана, Уральск-граница РФ (Саратов), Уральск-граница РФ (Самара), граница РФ (Оренбург)-Актобе, Щучинск-Петропавловск, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Капшагай-Талдыкорган, Карабутак-Кызылорда, Ақтобе-Уральск, Атырау- Бейнеу-граница Узбекистана, Актау-Бейнеу, Костанай-граница РФ (Троицк), Нур-Султан-Костанай, Павлодар-граница РФ (Омск), Нур-Султан-Павлодар, Павлодар-Семей-Калбатау.

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