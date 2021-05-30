Депутаты Костанайского областного маслихата на третьей очередной сессии, которая прошла 28 мая, уточнили расходы бюджета в 2021 году.

Изначально этого доклада не было в повестке сессии. Депутаты планировали обсуждать уже освоенные в прошлом году деньги. Но как раз в день заседания руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА согласовала с министерством юстиции изменения в областном бюджете и депутаты решили незамедлительно изучить их.

- Управлению пассажирского транспорта предлагается выделить дополнительно 2 млрд тенге, из них 1,5 млрд - на средний ремонт улиц Костаная, а остальные 500 млн - на текущий ремонт внутриквартальных проездов и парковок в 35 дворах областного центра, - зачитала доклад Мусагазина. – Управлению образования выделить дополнительно 328 700 000 тенге, в том числе 19 млн - на госзаказ для двух частных детских садов в Житикаринском районе, 9,7 млн - на укрепление материально-технической базы Михайловской средней школы Мендыкаринского района, остальные деньги - на покупку книг и учебников. Управлению архитектуры и градостроительства - 302,5 млн тенге, из них 143,2 млн - на приобретение 17 квартир в Костанае для расселения четырех жилых домов, признанных аварийными, 125,4 млн тенге - на газификацию 39-го квартала в Рудном, 34 млн тенге - на софинансирование двух проектов по строительству котельных на газовом топливе для социальных объектов в поселке Карабалык.

Также Гульбарам Мусагазина предложила выделить управлению энергетики и ЖКХ 258,6 млн. тенге на текущий ремонт водопровода Аркалыкской ТЭЦ, софинансирование строительства подстанции «Батыс» в Костанае, а также на софинансирование реконструкции водопровода в селе Родина в рамках проекта «Ауыл ел бесиги».

161 100 000 тенге выделят на текущий ремонт областной библиотеки им. Толстого, 24 500 000 тенге - на ремонт библиотеки № 2 в Аркалыке, 4 500 000 - на ремонт клуба в селе Колкамыс Джангельдинского района, 38 400 000 - на реализацию госзаказа управления культуры. Также на реализацию госзаказа 130 600 000 тенге получит управление физической культуры и спорта.

- Управлению природных ресурсов выделить 67,7 млн тенге на ремонт плотин в Амангельдинском, Джангильдинском районе, а также капитальный ремонт и укрепление дамб в Наурузумском районе, - продолжила доклад Мусагазина. – Управлению координации занятости и социальных программ - 56,9 млн тенге на открытие детского реабилитационного отделения в областном реабилитационном центре для инвалидов, а 1,8 млн - на текущий ремонт отопительной системы Федоровского центра оказания спецсоцуслуг, 1,1 млн - на приобретение спортивного инвентаря и развлекающих наборов для обучения воспитанников костанайского детского центра спецсоцуслуг.

Изменения депутаты приняли единогласно.

Так же единогласно и без возражений одобрили отчет по освоению бюджета прошлого года. По словам представителя управления финансов, почти все госучреждения освоили 100% выделенных денег.

- В рейтинге по республике наш регион занимает лидирующую позицию по освоению бюджета, - отметила руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА. – Основная доля расходов - 158,7 млрд тенге, или 45% - были направлены на улучшение жизни и благосостояния населения в реальный сектор экономики. Кроме того, набюдается ежегодный рост вливаний в реальный сектор. На ЖКХ потратили 50,2 млрд тенге, на сельское хозяйство - 46 млрд тенге, на развитие транспортной инфраструктуры - 29,8 млрд тенге, на развитие предпринимательства - 12,3 млрд тенге. В условиях пандемии был сделан упор на укрепление материально-технической базы здравоохранения и обеспечение социальных гарантий населения. На социальную сферу направили 125,9 млрд тенге, или 35,7% от общего объема расходов. Сфера образования получила в 2020 году 50,8 млрд, соцпомощь - 41,2 млрд, здравоохранение - 21,8 млрд тенге.

Депутаты поинтересовались, сколько денег потратили на обеспечение жильём малообеспеченных семей. Ответ - в Костанае более 1 млрд. тенге на более 100 квартир, а в районах квартиры для многодетных квартир приобретали по заявкам акиматов. Судя по отчеты, в жилье нуждаются только многодетные семьи Костаная и Костанайского района.

Также депутаты попросили Жусупову уточнить - сколько средств потратили на антикризисные меры в период пандемии.

- На проведение антикризисных мероприятий из республиканского бюджета выделили порядка 42 млрд тенге, - ответила руководитель управления финансов, - львиная доля, или 16,5 млрд тенге, пошла на реализацию проектов в рамках Дорожной карты занятости. Потом на поддержку агропромышленного конкурса выделили более 10 млрд тенге. Оставшуюся часть потратили на программы «Ауыл ел бесиги» и Дорожная карта бизнеса.