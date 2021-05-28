Новые санитарные правила коснутся пенсионеров и заведений, которые работают в системе «Ашык». Об этом сегодня, 28 мая, сообщил главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ, комментируя свое постановление о противодействии распространению КВИ.

- Как вы знаете, мы долго находились в зеленой зоне - больше 2-х месяцев, - сказал Даулетбаев. - С 18 мая мы перешли в желтую зону. Поэтому подготовили новое постановление об усилении мер. Но так получилось, что изменились республиканские критерии работы объектов, где бывают люди. Из-за этого можно сказать, что мы не усиливаем, а ослабляем ограничения. То постановление, что действовало раньше, и без того было довольно жестким.

Для предприятий, интегрированных в систему «Ашык» разрешили работать: караоке-барам и бильярдным до 50% от наполняемости, компьютерным клубам - до 60%, выставкам - до 70%, фудкортам - до 30% мест, не более 50 человек, банкетным залам - организацию поминок до 50% от наполяемости, не более 70 человек. Такое же правило действует на другие объекты общепита, но им разрешили продлить время работы до 2 часов ночи. Кинотеатры смогут принимать до 50% от общего числа мест. СПА-центры, аквапарки, термопарки, басейны в системе «Ашык» могут работать без ограничений. Спортивные мероприятия смогут заполнять до 50% трибун.

- Прошу не путать поминки с другими массовыми мероприятиями, как дни рождения и свадьбы, - отметил Даулетбаев. - Я хочу, чтобы предприятия работали, а не делали вид, что работают. Они должны чекинить! Регистрировать и персонал, и всех посетителей. Бизнес терпел во время пандемии финансовые убытки. Чтобы это прекратить, сделали это приложение. Если за 2 недели он не будет работать, то предприятие могут исключить из системы «Ашык» и тогда требования к работе и заполняемости сильно ужесточатся!

- Недавно сломалась система МВД, которая приостановила работу спецЦОНов. Что делать предпринимателям, если вдруг сломается система «Ашык»? - спросил корреспондент «НГ».

- Продолжать работу, это же не их вина будет, - ответил Даулетбаев.

Контроль над использованием системы осуществляет министерство информации и общественного развития РК. Оно будет передавать данные о возможных нарущителях в палату предпринимателей «Атамекен», которая проверт все обстоятельства. На первый раз ограничатся предупреждением, а после будут исключать из системы.

- Требование ношения маски сохраняется. Даже для тех, кто вакцинирован, - отметил Даулетбаев. - Возможно, мы к этому позже придем. в США уже сняли маски те, кто получил вакцину, во главе с президентом Байденом. Но у нас пока нет такого правила. Вакцинация нужна для создания личного и коллективного иммунитета. Сейчас вакцинированные, получившие укол именно в нашей стране, могут посетить родственников и уже заезжать в Казахстан без проблем.

Новое постановление также включает запрет на свободное передвижение по городу или селу для граждан старше 65 лет. Корреспондент «НГ» попросил прокомментировать - означает ли этот пункт запрет на посещение дачных участков. Главный санврач ответил - выезд на дачу не возбраняется, в скором времени этот момент обещают добавить в постановление.

Журналисты спросили о работе детских лагерей. По словам Даулетбаева, ни запрета, ни разрешения для них нет. Решение будут принимать на ближайшем заседании оперативного штаба на следующей неделе. Пока известно, что 9 оздоровительных лагерей будут работать, а по пришкольным площадкам ясности нет.