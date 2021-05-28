Картины, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в разных техниках и жанрах, размещены на первом этаже Костанайской картинной галереи. Основу экспозиции составляют дипломные работы выпускников 2020 года.

Такого выпуска в Костанайской художественной школе имени А. И. Никифорова ещё не было. Главная особенность дипломных работ 2020 года - в том, что руководить их созданием преподавателям пришлось дистанционно. Режим карантина не позволил сделать это традиционным, самым надёжным способом, что усложнило как его задачу, так и задачу ученика. Сложно управлять процессом создания произведения, видя действия ученика на экране компьютера, а не вживую. Невозможно полноценно воспринимать цвета и оттенки, искаженные монитором. Это только то, что навскидку приходит в голову человеку, далёкому от этой сферы. А сколько ещё сложностей, больших и маленьких, пришлось преодолеть преподавателям и их ученикам!

"Восток - дело тонкое", Файрушина София, 16 лет, холст, масло

Но итог, несмотря ни на что, получился замечательным. И выставка - наглядное тому подтверждение.

"Представление о будущем в 19 веке", Чадова Арина, 14 лет, холст, масло

За годы учебы в школе им. А.И. Никифорова юные таланты овладевают живописью, графикой, скульптурой, разными техниками прикладного творчества. На этой выставке есть картины, написанные маслом, гуашью, акварелью, акрилом. Интересны коллажи, батики, войлочные картины и работы, выполненные в смешанной технике. В витринах и на постаментах разместили скульптуры из глины и камня, декоративные тарелки.

Триптих "Полководцы", Усенова Аида, 15 лет, бумага, смешанная техника

Слева: "Энштейн", Ералиева Алима, 15 лет, глина. Справа: "Абай", Емберген Жанель, 15 лет, глина

Онлайн-режим дипломных работ не нанёс урона их качеству.

- Если честно, мы сами не верили, что дети смогут сделать достойные дипломные работы в дистанционном формате, - сказала на открытии выставки заместитель директора школы им. А.И. Никифорова Елена ВАСИЛЬЕВА. - Но они выдержали все испытания на 5 баллов. В этом, конечно, есть и большая заслуга педагогов. Наших чудесных педагогов, которые с таким проффесионализмом сумели подготовить наших детей.

"Можно попросить Нину?", Каримова Ксения, 14 лет, холст, масло

"Чаепитие", Карабаева Алина, 15 лет, сухой войлок

По итогам 2020 года школа им. А.И. Никифорова заняла 1 место в рейтинге результативности республиканских конкурсов среди организаций дополнительного образования. Это значит, что ученики школы наиболее часто становились победителями и призерами разных творческих конкурсов - как в Казахстане, так и за его пределами.

- Моя душа отдана «художке», - призналась заместитель руководителя управления культуры Сауле АЗИМЖАНОВА. - Я знаю, как горячо любят дети свою «художку». Мой сын вспоминает годы учебы в ней с такой теплотой, помнит всех педагогов. Очень хорошо, что наша «художка» жива, что она полноправный участник культурной жизни города. Хочется, чтобы творческая жизнь юных художников не останавливалась после окончания школы. То чувство прекрасного, что даёт человеку изобразительное искусство и культура в целом, неоценимо. Это то, что делает каждого человека неповторимым.

"Натюрморт", Токушева Дильназ, 15 лет, бумага, гуашь

Конечно, выработка своего стиля - дело не быстрое, юным художникам еще нужно созреть, как личностям, но уже сейчас по работам видно, к чему тянется каждая детская душа. Каких только сюжетов нет в этой экспозиции - от сказочных и фантастических до реалистичных, от шутливых до серьёзных и даже пропитанных щемящей грустью.

"Полет на Марс", Каримова Анастасия, 14 лет, холст, масло

"Космос", Мендалина Айдана, 15 лет

В этих работах видны и многолетний труд по овладению разными техниками, и полёт фантазии, и ангельское терпение, необходимое для того, чтобы месяцами доводить своё произведение до совершенства.

- На эту работу у меня ушло полгода, - сообщила автор картины «Озеро в горах» Айдана АБЕДЧАНОВА. - Мне очень нравится писать маслом, поэтому и выбрала эту технику. А сюжет подсказали воспоминания о поездке на Большое Алматинское озеро в 2018 году.

Айдана уже закончила "художку", но очень хочется верить, что не расстанется с искусством и в будущем мы сможем увидеть уже взрослые её работы.

"Согласие с природой", Гущина Анастасия, 15 лет, холст, масло

Не обязательно все выпускники художественной школы станут деятелями искусства, но, как сказала на церемонии открытия Сауле Азимжанова, чувство прекрасного, стремление к творчеству, способность к самосовершенствованию останется с ними на всю жизнь.

"Человек и природа", Каримова Ксения, 15 лет, смешанная теника

"В мире животных", Колотухина Дария, 15 лет, смешанная техника

Выставка "Страна вдохновения" будет работать в течение месяца.

"Природа и город", Балаба Мария, 15 лет, холст, масло

"У пруда", Букинова Зарина, 15 лет, холст, масло

"Пейзаж", Шушкова Мария, 15 лет, мозаика из яичной скорлупы

"Костанай", Сафиулина Арина, 15лет, холст, масло

Фото Ксении РЕБИК

