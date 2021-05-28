Согласно меморандуму, который подписали 27 мая руководитель областного управления образования и представители ПАО «КамАЗ», Костанайский колледж автомобильного транспорта будет готовить специалистов по пяти новым специальностям.

Выпускники колледжа будут работать в новых заводах, возводимых в Костанае по инвестиционной программе КамАЗа: чугунолитейном «KamLitKZ» и по изготовлению ведущих мостов.

В 2020 году колледж набрал 125 студентов, в этом году планируют ещё столько же. Срок обучения - 3 года и 10 месяцев. Образовательные программы согласованы с ПАО "КамАЗ". Всего нужно подготовить около 800 специалистов, после чего, как считают в управлении образования, колледж продолжит подготовку специалистов для других производств по всему Казахстану. Студенты и преподаватели получат новые лаборатории, на оборудование которых из местного бюджета выделили 209 млн тенге, а также возможность стажироваться и повышать квалификацию в России.





- Оборудование мы закупали такое, которое будет стоять на этих заводах, - рассказал «НГ» и. о. директора автомобильного колледжа Дмитрий ПАВЛЕНКО. - Мы хотим, чтобы дети были причастны к строительству нового чугунолитейного завода. Сейчас мы рассказываем им о будущем производстве, показываем картинки и сделанные КамАЗом фильмы. Следующий этап - отправить по очереди каждую группу студентов на стройплощадку, чтобы они своими глазами видели процесс строительства. Через полгода, когда мы вновь туда же привезем ребят, уже будут готовы стены нового завода. Через год мы еще раз их привезем - уже будет оборудование. Те, кому исполнится к тому моменту 18 лет, это 3-й курс, смогут участвовать в монтаже оборудования. Они будут взрослеть, а завод строитбся. А после и работать там останутся.





Заместитель гендиректора ПАО «КамАЗ» Юрий ГЕРАСИМОВ осмотрел стройплощадку нового завода, встретился с акимом области и провел совещание с костанайскими фирмами.





- Я был в акимате, большое внимание уделяется нашей программе, хочется побыстрее начать проект, - сказал перед подписанием меморандума Герасимов. - Чтобы вы понимали, насколько этот завод важен для КамАЗа - мы начали выпускать новый автомобиль 5-го поколения. Из года в год мы будем увеличивать производство. Мы получили очень позитивную обратную связь от потребителя. А по показателям экономичности мы обгоняем западных конкурентов. Сердце автомобиля — двигатель. А его основа - это блок цилиндров. А где его будут отливать? Правильно, здесь, в Костанае. Сейчас блоки цилиндров КамАЗ закупает в Германии.





- Мы сегодня были на котловане для будущего завода. Замечательно, что параллельно началась подготовка человеческого ресурса, - отметила заместитель акима Костанайской области Бахыт ЕСИМОВА. И обратилась к российскому гостю: - Каждый свой шаг мы согласовываем с ПАО «КамАЗ», потому что вы - будущий работодатель наших ребят. Очень важно, чтобы вы понимали кого и зачем мы готовим. И котлован роют, и дети обучаются. Надо завод одушевлять.

После кратких переговоров Юрий Герасимов и руководитель областного управления образования Зауре Байменова подписали меморандум. Уже в середине июня педагоги костанайского колледжа отправятся на курсы повышения квалификации в Набережные Челны.

Фото Георгия ГОВОРОВА

