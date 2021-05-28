Следующий учебный год в дистанционном формате недопустим, такое опасение высказал глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов на республиканском педсовете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Аймагамбетов подчеркнул, что сотрудники системы образования должны подавать пример в вопросе вакцинации.

"Если мы хотим открыть школы, этого не получится сделать, если большая часть наших коллег, в первую очередь педагогов, не вакцинируются. Хотя это и добровольный процесс, тем не менее я вас призываю проявить здесь большую активность. Я лично вакцинировался, все коллеги, которые работают рядом со мной, вакцинируются. Мы должны подавать пример. Наша система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате, в том числе и дети. Вы сами все лучше меня видите. Поэтому единственный выход - вакцинация и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований", - отметил он.

Министр считает, что все это в совокупности позволит в новом учебном году школам вновь встретить учеников."Я очень надеюсь, что следующий учебный год начнется в традиционном формате. Все устали. Мы видим, что следующий учебный год в дистанционном формате будет выдержать очень сложно с точки эффективности учебного процесса. Я прошу вас провести педсовет в своей школе, разобрать все эти вопросы", - заключил глава образовательного ведомства.