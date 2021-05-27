"Абсолютно не нравятся такие "подарки" - Укибай о реакции Назарбаева на идею с памятником
Tengrinews.kz
Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай рассказал о текущем рабочем графике Нурсултана Назарбаева и реакции Первого Президента на идею возведения памятника в его честь, передает Tengrinews.kz.
Фото:elbasy.kz
Отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz, Айдос Укибай отметил, что, несмотря на пандемию, график Елбасы остается по-прежнему насыщенным.
"Кроме участия в заседаниях и совещаниях, Нурсултан Назарбаев проводит встречи, переговоры, тщательно изучает поступающую на его имя корреспонденцию и служебные документы. Пандемия коронавирусной инфекции внесла определенные коррективы в формат работы, однако ответственности при этом не убавилось. Больше скажу, в текущих относительно сложных условиях, вызванных пандемией, Елбасы в рамках своих компетенций больше концентрирует свое внимание на стратегических вопросах социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения".
"Кроме того, Нурсултан Абишевич находится в постоянном контакте с мировыми лидерами, зарубежными политиками и инвесторами. Среди них главы стран СНГ, членов ССТГ и ШОС, Европейского союза, ОПЕК, представители ЕБРР, JP Morgan Chase International и другие. В ходе телефонных разговоров и личных встреч собеседники обмениваются мнениями относительно экономической и политической обстановки в мире. У Елбасы спрашивают совета по отдельным вопросам повестки дня, интересуются его видением решения той или иной проблемы. К примеру, сегодня Нурсултану Назарбаеву позвонил экс-вице-президент США. Елбасы и Альберт Гор обсудили ситуацию, связанную с кризисом доверия и санкционного противостояния между мировыми державами".
"Также Первый Президент активно изучает рынок инноваций и передовых технологий. Ему очень интересны новые решения в области цифровизации и применения искусственного интеллекта. Он изучает различные кейсы, которые также могут быть адаптированы в нашей стране".
Кроме того, пресс-секретарь Елбасы ответил на вопрос о недавнем снимке Нурсултана Назарбаева в яблоневом саду, является ли это специальной фотосессией.
Фото Instagram/пресс-служба Елбасы
"Если быть точным, то Нурсултан Назарбаев в последний раз принимал участие в профессиональной фотосессии в 2013 году. После этого никакие фотосессии не организовывались. Предложения, конечно, были, как от нашей пресс-службы, так и от других фотографов, но пока этот вопрос на повестке дня не стоит. На имя Первого Президента поступило большое количество писем от представителей отечественных и зарубежных СМИ с просьбой записать интервью на различные темы. Поэтому сейчас работаем над организацией этих проектов... Запросов от журналистов много. К сожалению, не во всех проектах удается принять участие. В то же время несколько интервью Елбасы уже записал. Также прорабатывается вопрос организации интервью для ведущих мировых и отечественных СМИ".
Ранее на международной конференции заместитель главы ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи предложил установить памятник Елбасы в Туркестане. Затем в сети распространялось фото с изображением готовой скульптуры из бронзы. Айдос Укибай рассказал, как Первый Президент отреагировал на такое предложение.
"Елбасы не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах.
Нурсултан Абишевич уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. Иногда создается такое впечатление, что некоторые люди намеренно создают информационный шум. Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, – это университет и интеллектуальные школы.
Еще раз хочу напомнить, что День столицы, День Первого Президента и другие даты – это прежде всего праздники для людей, граждан нашей страны.
В этом году Казахстан отмечает 30-летний юбилей своей независимости. И главным подарком для всех нас должны быть не памятники или переименования, а качественная реализация системных мер, направленных на сохранение единства, стабильности, обеспечение благополучия и процветания нашего народа.
Как отметил Нурсултан Назарбаев, самый лучший памятник его труду – это прогрессивно мыслящая молодежь, стремящаяся к светлому будущему; это процветающий Казахстан с его современной столицей; это граждане, искренне любящие свою Родину".
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