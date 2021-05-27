Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай рассказал о текущем рабочем графике Нурсултана Назарбаева и реакции Первого Президента на идею возведения памятника в его честь, передает Tengrinews.kz.

Фото:elbasy.kz

Отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz, Айдос Укибай отметил, что, несмотря на пандемию, график Елбасы остается по-прежнему насыщенным.

"Кроме участия в заседаниях и совещаниях, Нурсултан Назарбаев проводит встречи, переговоры, тщательно изучает поступающую на его имя корреспонденцию и служебные документы. Пандемия коронавирусной инфекции внесла определенные коррективы в формат работы, однако ответственности при этом не убавилось. Больше скажу, в текущих относительно сложных условиях, вызванных пандемией, Елбасы в рамках своих компетенций больше концентрирует свое внимание на стратегических вопросах социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения".

"Кроме того, Нурсултан Абишевич находится в постоянном контакте с мировыми лидерами, зарубежными политиками и инвесторами. Среди них главы стран СНГ, членов ССТГ и ШОС, Европейского союза, ОПЕК, представители ЕБРР, JP Morgan Chase International и другие. В ходе телефонных разговоров и личных встреч собеседники обмениваются мнениями относительно экономической и политической обстановки в мире. У Елбасы спрашивают совета по отдельным вопросам повестки дня, интересуются его видением решения той или иной проблемы. К примеру, сегодня Нурсултану Назарбаеву позвонил экс-вице-президент США. Елбасы и Альберт Гор обсудили ситуацию, связанную с кризисом доверия и санкционного противостояния между мировыми державами".



"Также Первый Президент активно изучает рынок инноваций и передовых технологий. Ему очень интересны новые решения в области цифровизации и применения искусственного интеллекта. Он изучает различные кейсы, которые также могут быть адаптированы в нашей стране".

Кроме того, пресс-секретарь Елбасы ответил на вопрос о недавнем снимке Нурсултана Назарбаева в яблоневом саду, является ли это специальной фотосессией.

Фото Instagram/пресс-служба Елбасы

"Если быть точным, то Нурсултан Назарбаев в последний раз принимал участие в профессиональной фотосессии в 2013 году. После этого никакие фотосессии не организовывались. Предложения, конечно, были, как от нашей пресс-службы, так и от других фотографов, но пока этот вопрос на повестке дня не стоит. На имя Первого Президента поступило большое количество писем от представителей отечественных и зарубежных СМИ с просьбой записать интервью на различные темы. Поэтому сейчас работаем над организацией этих проектов... Запросов от журналистов много. К сожалению, не во всех проектах удается принять участие. В то же время несколько интервью Елбасы уже записал. Также прорабатывается вопрос организации интервью для ведущих мировых и отечественных СМИ".

Ранее на международной конференции заместитель главы ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи предложил установить памятник Елбасы в Туркестане. Затем в сети распространялось фото с изображением готовой скульптуры из бронзы. Айдос Укибай рассказал, как Первый Президент отреагировал на такое предложение.