Факты неправильного информирования родителей учеников о предоставлении услуг выявили в школах Костанайской области. Об этом сегодня, 27 мая, на заседании межведомственной рабочей группы (МВРГ) сообщил член совета по этике Дастан ЖУМАБАЕВ.

- Мы провели мониторинг школ области на предмет документов, которые необходимы для зачисления в школы, - пояснил он. - Ряд школ требовали документы, не входящие в обязательный список. К примеру, в школе-гимназии № 6 им. Абая Кунанбаева в Аркалыке требовали копию свидетельства о рождении ученика. Аналогичная ситуация в СШ № 4 Аркалыка, Силантьевской, Амангельдинской, Аулиекольской средних школах. Этот документ не нужен! Кроме того, в некоторых школах родителей просили купить папку синего или красного цветов для формирования личного дела ученика, что тоже не нужно. В отдельных школах и вовсе не смогли дать информацию о том, какие нужны документы для поступления в школу.

Не во всех школах области в курсе о том, что подавать документы для зачисления необходимо с 1 апреля до 1 августа. В одних школах называли даты с 25 мая по 1 сентября, в других - до 1 июня, в некоторых вообще не смогли назвать даты.

- Мы разберемся с этим вопросом, проинформируем сотрудников школ, - заверил заместитель руководителя управления образования Асет АЙСИН. - Согласно вашим данным, информацию предоставляли в основном секретари и делопроизводители, а они не всегда в курсе того, какие документы требуются.

- Мы исходим из позиции простых людей, которые звонят в школу и им дают определенную информацию, - возразил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы, председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Людям по большому счету все равно, кто взял трубку на том конце провода - секретарь или делопроизводитель. Они позвонили в школу, где им дали определенную информацию, а она оказалась недостоверной. Обратите внимание, что требуют даже папки определенных цветов! Нужно выяснить, выделялись ли средства из бюджета для покупки папок для формирования личных дел учеников. Если выделялись, то прошел ли тендер и куда делись эти деньги, если папки купили родители? Это же коррупционные риски...

Асет Айсин сообщил, что детально разберется в этой ситуации. Ему также поручили с собой тщательностью отнестись к сбору документов для детей, которые в этом году отправятся в лагеря отдыха. На данный момент 10 лагерей готовы принять школьников, но отдыхающим с учетом условий пандемии необходимы новые документы, в том числе ПЦР-анализ.