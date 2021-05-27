Около 21 миллиона гектаров пастбищ в Казахстане деградированны, людям негде пасти скот. Об этом заявил сенатор Султан Дюсембинов в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сельские жители обеспокоены проблемой пастбищ. Людям негде выгуливать скот. Дефицит пастбищных угодий для сельских населенных пунктов существует во всех областях. Сильнее всего страдают от этого жители Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей. В населенных пунктах около 80 процентов скота пасется рядом с селами, поскольку ранее отведенные пастбищные угодья, а это около 21 миллиона гектаров, сейчас деградированны", - сообщил депутат.

По его словам, в случае решения проблемы только за счет повышения качества кормов можно повысить производительность мяса и молока в селах не менее чем на 30 процентов. Однако вопросы, связанные с пастбищным обеспечением, до настоящего времени остаются нерешенными.

"Если не рассматривать земельный вопрос системно, на национальном уровне, проблема пастбищ не будет решена. А чтобы восстановить один сантиметр перегноя, не говоря уже о тысячах гектаров деградированных земель, нужны десятилетия и огромные средства. Ряд иностранных государств давно перешли на рассмотрение земли как части национальной безопасности, поэтому считаем, что пора придавать особое значение земельному вопросу", - заявил Дюсембинов.

Сенатор отметил, что для решения проблемы необходимо утвердить долгосрочные планы по управлению пастбищами и активизировать работу по возвращению неиспользуемых земель государству.