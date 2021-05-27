Уроженка Восточно-Казахстанской области, воспитанница Семейской школы легкой атлетики, представляющая профессиональный клуб Altay Athletics, стала победительницей марафона в Австрии, преодолев 42 км 195 м за 2 часа 29 минут и 1 секунду.

На финише Жанна Мамажанова опередила на 5 секунд бегунью из Чехии Терезу Хрочову. При этом обе спортсменки выполнили олимпийский норматив, равный 2:29.30. Призовую тройку замкнула Ханна Линдхольм из Швеции, которой для попадания в олимпийский Токио не хватило 6 секунд.

Четырехкратная чемпионка Казахстана в беге на длинные дистанции, 27-летняя Жанна Мамажанова не известна широкой публике. В 2018 году на чемпионате мира по полумарафону она стала только 106-й, а в Астанинском марафоне – четвертой. В 2019 году выше 8-го места на международных стартах не поднималась, а 2020 год пропустила их полностью. В 2021 году Мамажанова уже приближалась к олимпийскому нормативу, заняв второе место в Узбекистане на III международном Ташкентском марафоне с результатом 2 часа 33 минуты 2 секунды, ставшим ее личным рекордом.

Забег S7 Marathon прошел в Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии) по трассе скоростной автомагистрали вблизи города Фюрстенфельд. Австрийский марафон стал последним лицензионным стартом для представителей этой беговой дисциплины легкой атлетики. Побороться за путевки на Олимпиаду-2020 приехали 105 участников из более чем 30 стран.

Со старта до финиша марафонцев сопровождал проливной дождь, однако казахстанка выдержала испытания и дистанцией, и погодой, показав свой лучший результат за всю спортивную карьеру - 2:29.01.

Эта олимпийская лицензия стала 60-й в копилке Казахстана. Наши спортсмены на сегодня представлены в 24 видах олимпийской программы Токио.

На Олипиаде в Рио-де-Жанейро Казахстан в марафоне представлял Михаил Красилов, который был на финише 101-м с результатом 2 часа 26 минут и 11 секунд

Фото run2gether.com