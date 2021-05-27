В Костанайской области с 1 февраля первый компонент вакцин получили 83 000 человек, второй - 34 832 человека. Об этом сегодня, 27 мая, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.

- Буксует она или не буксует... - ответила Бексултанова на вопрос корреспондента "НГ" - Мы, медицинские работники, должны провести иммунизацию, чтобы создать коллективный иммунитет. По плану в нашей области около 505 000 человек должны быть иммунизированы. Около 16% провакцинированы. Чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо не менее 60% вакцинированных. Вакцинация будет продолжаться до конца года.

Вакцинацию в регионе проводит 31 медорганизация. Используются три вакцины: российская Спутник V, казахстанская QazCоvid-In и китайско-арабская Hayat-Vax.

- Вакцинация проводится 93 стационарными прививочными пунктами, при необходимости мы можем увеличить их число до 150, - добавила заместитель руководителя облздрава. - На сегодня в область доставлены 103 000 доз вакцины первого компонента и 70 000 доз второго. Из них вакцины Спутник V - 75 000 первого и 44 000 доз второго. А также 2 000 доз казахстанской вакцины и 50 000 доз Hayat-Vax (по 25 000 первого и второго компонентов).

Корреспондент "НГ" спросил, как в управлении относятся к тому, что казахстанская вакцина не пользуется доверием костанайцев. Статьи об отечественной вакцине, которые бы подтверждали ее эффективность и безопасность, не публиковались в международных научных журналах. В отличие от российской вакцины.

- Я думаю, нет необходимости рекламировать вакцину в международных журналах, потому что вакцины, которые у нас используются, сертифицированы и не нуждаются в сравнении - какая хуже или лучше, - ответила Бексултанова. - Независимо от того, чья это вакцина, наш организм вырабатывает специфические антитела, чтобы впоследствии организм мог реагировать на вирус.

Спикер отметила, что вакцинация в области проходит исключительно добровольно, жалобы на принуждение в управление здравоохранения не поступали.

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