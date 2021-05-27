ЧП произошли в Аулиекольском и Наурзумском районах 26 мая. Угрозы для населенных пунктов не было. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области.

Первый пожар начался в 18.43 в Аулиекольском районе в 7 км от села Калинин в Калининском лесничестве. На площади 0,38 га горела сухая трава и напочвенный хвойный покров.

Спасать лес от пожаров направили лесную команду Семиозерного УЛХ. В 19.30 при поддержке пожарных ОЧС Аулиекольского района удалось взять очаг возгорания в кольцо и локализовать огонь. Позже он был полностью потушен. Предполагаемая причина пожара – грозовой разряд.

Жертв и пострадавших нет. Ущерб лесному фонду не нанесен.

В этот же день, в 19.07, вспыхнул природный пожар в Наурзумском районе. В 25 км от с.Караменды, в урочище Катантал, на территории заповедника, произошло возгорание лесопокрытой территории. На площади в 3 га горела сухая трава, еще на 1 га горели лесные околки хвойной породы.

На борьбу с огнем направили 15 ед. спецтехники и 30 работников заповедника. На помощь лесникам пришли пожарные из Наурзумского района в составе 4 сотрудников и 1 ед. техники.

Загорание травы и колков тушили в течение 5 часов. Удержать огонь на двух участках удалось в 00.10. В 08.00 объявлена ликвидация пожара .

Очаги огня не угрожали населенным пунктам. Предварительная причина пожара – грозовой разряд.