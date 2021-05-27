Тариф на электроэнергию повысят в Костанае
Повышение цены произойдет уже 1 июня. Об этом сообщается на сайте ТОО "КЭЦ".
Иллюстративное фото pixabay.com
Как отмечает департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, проект предельной цены составлял 27,12 тенге/кВтч (с НДС), увеличение планировалось на 3,73 тенге от действующей цены.Но по результатам рассмотрения уведомления ТОО «КЭЦ», ДКРЕМ согласовал среднеотпускную цену в размере 26,62 тенге/кВтч (с НДС). Изменение составляет 3,23 тенге.
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Новый тариф с 1 июня, тенге/кВтч (с НДС)
|
Размер увеличения, тенге
|
Для физических лиц
|
18,89
|
1,72
|
Для юридических лиц и прочих потребителей
|
32,7
|
2,97
|
Для организаций, финансирующихся за счет бюджета
|
55,97
|
13,55
Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды
|Наименование тарифов
|тенге/кВтч с НДС
|Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты* в пределах установленной величины
– до 130 кВт.ч/чел.в мес. включительно;
— до 140 кВт.ч/чел.в мес. включительно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)
|18,42
|Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плитыв пределах установленной величины
– до 100 кВт.ч/чел.в мес. включительно;
|17,93
|Тариф второго уровня:
— от 130 до 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты,
— от 100 до 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;
— свыше 140 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих использующих эл.плиты
— свыше 110 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих не использующих эл.плиты
|22,66
|Тариф третьего уровня:
— свыше 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты;
— свыше 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;
|28,32
* При этом к потребителям, использующим электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация.
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