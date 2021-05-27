Повышение цены произойдет уже 1 июня. Об этом сообщается на сайте ТОО "КЭЦ".

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Как отмечает департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, проект предельной цены составлял 27,12 тенге/кВтч (с НДС), увеличение планировалось на 3,73 тенге от действующей цены.Но по результатам рассмотрения уведомления ТОО «КЭЦ», ДКРЕМ согласовал среднеотпускную цену в размере 26,62 тенге/кВтч (с НДС). Изменение составляет 3,23 тенге.

Категория абонента Новый тариф с 1 июня, тенге/кВтч (с НДС) Размер увеличения, тенге Для физических лиц 18,89 1,72 Для юридических лиц и прочих потребителей 32,7 2,97 Для организаций, финансирующихся за счет бюджета 55,97 13,55





Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды

Наименование тарифов тенге/кВтч с НДС Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты* в пределах установленной величины – до 130 кВт.ч/чел.в мес. включительно; — до 140 кВт.ч/чел.в мес. включительно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) 18,42 Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плитыв пределах установленной величины – до 100 кВт.ч/чел.в мес. включительно;

— до 110 кВт.ч/чел.в мес. включительно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, не использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) 17,93 Тариф второго уровня:

— от 130 до 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты,

— от 100 до 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;

— свыше 140 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих использующих эл.плиты

— свыше 110 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих не использующих эл.плиты 22,66 Тариф третьего уровня:

— свыше 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты;

— свыше 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты; 28,32

* При этом к потребителям, использующим электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация.