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Тариф на электроэнергию повысят в Костанае

27 мая 2021, 10:16 |  ЖКХ

Повышение цены произойдет уже 1 июня. Об этом сообщается на сайте ТОО "КЭЦ".

Иллюстративное фото pixabay.com

Как отмечает департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, проект предельной цены составлял 27,12 тенге/кВтч (с НДС), увеличение планировалось на 3,73 тенге от действующей цены.Но по результатам рассмотрения уведомления ТОО «КЭЦ», ДКРЕМ согласовал среднеотпускную цену в размере 26,62 тенге/кВтч (с НДС). Изменение составляет 3,23 тенге.

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Новый тариф с 1 июня, тенге/кВтч (с НДС)

Размер увеличения, тенге

Для физических лиц

18,89

1,72

Для юридических лиц и прочих потребителей

32,7

2,97

Для организаций, финансирующихся за счет бюджета

55,97

13,55


Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды

Наименование тарифов тенге/кВтч с НДС
Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты* в пределах установленной величины

– до 130 кВт.ч/чел.в мес. включительно;

— до 140 кВт.ч/чел.в мес. включительно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)

 18,42
Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плитыв пределах установленной величины

– до 100 кВт.ч/чел.в мес. включительно;
— до 110 кВт.ч/чел.в мес. включительно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, не использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)

 17,93
Тариф второго уровня:
— от 130 до 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты,
— от 100 до 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;
— свыше 140 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих использующих эл.плиты
— свыше 110 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих не использующих эл.плиты		 22,66
Тариф третьего уровня:
— свыше 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты;
— свыше 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;		 28,32

* При этом к потребителям, использующим электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация.