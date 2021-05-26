Соперником сборной Казахстана в четвертом матче стали идущие без осечек хоккеисты Германии, возглавляющие турнирную таблицу в группе «В» с 9 набранными очками. Кроме этого, сборная Германии забросила на этот момент больше всех шайб в ворота соперников - 17.

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Первый период прошел в напряженной, но безрезультативной борьбе. Правда, Роман Старченко был близок к успеху, попав шайбой в перекладину. В одном из эпизодов и голкипер Никита Бояркин спас свою сборную от, казалось бы, неминуемого гола.

А на седьмой минуте второго периода Александр Шин воспользовался тем, что Иван Степаненко оставил ему шайбу в центре половины поля сборной Германии, и сильнейшим броском послал шайбу в ворота - 1:0.

Правда в роли лидера казахстанцы побыли всего три минуты - на 30-й минуте счет сравнял Том Кюнхакль. А еще через пять минут немцы усилиями Маркуса Айзеншмида реализовали численное большинство и вышли вперед - 1:2.

После передачи Алексея Маклюкова (№85) была заброшена победная шайба

На первой же минуте заключительного периода в ворота сборной Германии был назначен буллит, который четко реализовал Роман Старченко, сравняв счет. Этот гол придал дополнительные силы казахстанцам, и вскоре только штанга спасла ворота соперника. И все же на 56-й минуте нашим хоккеистам удалось вывести на бросок Павла Акользина, который, оставшись с глазу на глаз с голкипером сборной Германии Матиасом Нидербергером, переиграл его. А ассистировал автору ставшего победным гола Алексей Маклюков.

Таким образом, сборная Казахстана одержала третью победу со счетом 3:2 на чемпионате мира, причем впервые сделала это в основное время.

Впереди еще три матча со сборными Канады (28 мая), Италии (29 мая) и Норвегии (31 мая).

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