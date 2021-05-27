25 мая апелляционная инстанция приняла постановление, исполнение которого наконец гарантирует ТОО «Агроинтерптица» получение полной суммы компенсации после вспышки на предприятии высокопатогенного гриппа.

В сентябре 2020 года Аркалыкская птицефабрика лишилась всего поголовья кур из-за птичьего гриппа

В сентябре прошлого года птицефабрика лишилась всего поголовья птицы, утилизации также подверглось 2 млн произведенных, но не реализованных предприятием яиц. По правилам, в интересах безопасности в карантинном очаге уничтожается и птица, и продукция, а государство компенсирует их стоимость. Но, чтобы деньги были получены, должен своевременно сработать передаточный механизм: госорганы фиксируют изъятие и утилизацию, собирают пакет документов, который становится основанием для выплат. Вот именно это для ТОО «Агроинтерптица» в полном объеме сделано не было. В итоге компенсация за 433 тыс. кур была получена, а документы, дающие право на получение компенсации за 69 тыс. голов птицы и за 2 млн яиц, по назначению отправлены не были.

Товарищество обратилось в суд, считая незаконными действия Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ и его областного подразделения, а также Республиканского противоэпизоотического отряда и его филиала.

Суд первой инстанции принял сторону ТОО, но ответчики решение обжаловали. Апелляционное ходатайство также направила прокуратура, полагая, что экономический суд принял преждевременное решение. Однако коллегия областного суда рассудила иначе и оставила его в силе полностью.

Следствием этого должна стать выплата предприятию в качестве компенсации за понесенные потери еще 195,8 млн тенге в дополнение к полученным ранее 455,9 млн.

- Бывают ситуации, когда бизнес просит в каких-то экстремальных ситуациях помощи, обращается вплоть до того, что к главе государства - это одно. Мы помощи не просили, - отмечает представитель ТОО «Агроинтерптица» Индира САДЕНОВА. - Нам нужно было, чтобы госорганы лишь исполнили правила, произвели действия, которые обязаны были произвести. Государство же все предусмотрело! Надеемся, что наши права предпринимателей будут восстановлены и компенсация, законные сроки для которой давно прошли, будет выплачена.

Коллегия оставила в силе не только решение СМЭС, но и частное определение суда, которое ответчики тоже обжаловали. А определение в адрес антикоррупционной службы говорит о том, что сотрудники упомянутых госорганов в этой истории совершали противоправные действия и воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности и что с мотивами этого антикору надо бы разобраться.

Птицефабрика постепенно возвращается в строй действующих. На предприятии считают, что самое сложное время, когда надо было отдавать долги, закупать птицу, платить зарплату людям, не имея ни копейки выручки, прошло. Кстати, первый транш компенсации - 456 млн тенге - в декабре прошлого года разошелся буквально за два дня. Этими деньгами заплатили по банковским обязательствам, а также поставщикам кормов, премиксов и прочая. Восстанавливали же поголовье за счет собственных средств учредителей фабрики и 500 млн тенге, предоставленных СПК «Тобол».

По технологической карте предприятия на нем должно быть около полумиллиона кур, сейчас поголовье составляет 357 тысяч, то есть птицу еще предстоит докупать. Но из тех, что есть на фабрике, уже 71 тысяча голов достигла возраста несушек. И предприятие в мае произвело первые 50 тысяч яиц.

Фото пресс-службы ТОО «Агроинтерптица»