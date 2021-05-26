На бесплатную реабилитацию смогут претендовать только граждане, которые пополняли свой счет в системе ОСМС и подходят по медицинским показаниям. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили на пресс-конференции в управлении здравоохранения.

- В последние годы благодаря изменениям в системе здравоохранения государство наконец-то обратило внимание на этот вид помощи - на реабилитацию, - отметил главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ. - Он и раньше существовал, но объемы были другие и подходы - тоже. Реабилитологи востребованы, даже есть дефицит. Хочу отдельно остановиться на реабилитации пациентов, перенесших ковид. В областной больнице есть два отделения реабилитации. Первое базируется в основных наших корпусах, там развернуто 20 коек. Там проводили реабилитацию пациентов с инфарктами, инсультами. Койки там были многопрофильными. С началом пандемии стало понятно, что к этому списку пациентов необходимо добавить и пострадавших от ковида. Речь идет о восстановлении тех функций, которые утрачены, и обратите внимание - могут быть восстановлены.

Самого факта заражения недостаточно для направления на реабилитацию. Необходимо пройти консультацию у специалиста, который определит, есть ли у пациента «потенциал для восстановления».

- 2 ноября 2020 года мы открыли отделение медреабилитации второго этапа (уже после лечения от ковида - «НГ») на 30 коек, - сообщил Моисеев. - Новое отделение расположено в Алтынсаринском районе, в селе Щербаково. Хочу, чтобы пациенты не путали этот центр с санаторием "Сосновый бор", они находятся в одном месте, но относятся к разным организациям. С 1 мая мы довели количество коек до 60-ти. Фонд медстрахования на 2021 год выделил 161 839 000 тенге для больных, которые переболели ковидом. Видите, как государство заботится о пациентах. А всего на реабилитацию для областной больницы выделено 218 000 000 тенге. Мы должны освоить эти огромные деньги. Услугами реабилитационного центра воспользовались 620 больных. Освоили 51 946 000 тенге.

Для направления в реабилитационный центр министерство здравоохранения разработало критерии: уровень сатурации ниже 95, поражение легких - выше 50%, либо выше 25% с сопутствующими заболеваниями. Также учитываются симптомы, которые проявлялись при лечении.

- В реабилитационном центре пациент находится до 11 дней, - пояснил Моисеев. - Мы стараемся улучшать услуги центра, следим за обращениями. Были у нас жалобы, не будем скрывать, связанные с организацией питания. Нам говорит гражданин: «Почему питание не как в санатории? Мы приехали, хотим много мяса, фрукты и овощи!». Отвечаю - на человека выверено количество калорий. Это не санаторий, а отделение больницы. Если я пойду на увеличение трат, то завтра ко мне у следователей возникнут вопросы.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА добавила - помимо областной больницы, реабилитацией занимаются 34 медорганизации:

- Где-то две, где-то пять коек открыли в районных больницах, с учетом, что они нужны не только пациентам, но и переболевшим медикам. Реабилитацию проходят не только пострадавшие от ковида. Есть у нас 439 коек для восстановительного лечения и медицинской реабилитации. 63 из них - для детей. Только в прошлом году на базе рудненской горбольницы открылся реабилитационный центр для детей с ДЦП на 50 коек. Есть у нас реабилитационный центр им. Карабаева в Мендыкаринском районе. Хочу сказать, что дефицита коек в области нет. Если возникают сложности с постановкой на реабилитацию, то главврачи имеют право перепрофилировать койки, предназначенные для одного заболевания, на другое. Если и этого не хватит, наши пациенты могут воспользоваться услугами по реабилитации в других регионах.

На брифинге предупредили, что ожидание реабилитации может растянуться от недели до месяца. Связано это с наличием свободных коек в конкретные даты.