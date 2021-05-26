С 24 июня костанайцы, проживающие в центре города и в районе КСК, сообщали, что из крана течет холодная вода "цвета кока-колы". В пресс-службе горводоканала обещали разобраться в причинах загрязнения.

Так выглядела холодная вода во вторник, 25 мая, в районе КСК /Кадр из видео пользователя сайта ng.kz

Как пояснил сегодня, 26 мая, «НГ» главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЕТОВ, бесперебойная подача воды населению города зависит от энергоснабжения, которое подается на насосную станцию второго подъема. В выходные дни произошла аварийная остановка насоса из-за перебоев электроэнергии. Для возобновления водоснабжения потребовалось снова запускать насосный агрегат. При этом произошло незначительное колебание давления в сети.

- В связи с установившейся аномальной жарой были сбои в электроснабжении, что привело к ухудшению качества воды в распределительной сети города, - сообщил Панаетов. - С 24 мая в диспетчерскую службу ГКП «Костанай-Су» начали поступать жалобы от абонентов на плохое качество воды. Службами предприятия были предприняты меры для устранения данной проблемы. Мы проверили не один десяток колодцев с запорной арматурой на основных водоводах, выявили неисправность некоторых из них и впоследствии устранили неполадки. Дополнительно к этому произвели промывку водоводов путем сброса воды через пожарные гидранты и сбросные задвижки. Так как процент износа городской сети составляет 79% и большая часть трубопроводов выполнена из материалов, подверженных коррозии, это тоже могло отразиться на качестве воды.

С 24-го по 25 мая в аварийно-диспетчерской службе ГКП «Костанай-Су» было зарегистрировано 47 жалоб на качество воды, а сегодня - только 2 жалобы. Как отметил Панаетов, лаборатория предприятия ежечасно проводила контроль качества воды на выходе в распределительную сеть, а также на контрольных точках по всему городу. При выявлении отклонений по показателям данные передавались на участок по эксплуатации водопровода, далее принимались соответствующие меры. На сегодня вода, подаваемая населению, соответствует всем санитарным нормам - как по мутности и цветности, так и по содержанию хлора в воде - заверил главный инженер ГКП.