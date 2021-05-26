С 1 июня по 30 июля в Костанае полностью закроют девять детских садов. В этот период в них будут делать текущий ремонт. Дежурные группы не предусмотрены.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- На текущий ремонт закрываются ясли-сады №1, 4, 5, 8, 12, 44, 51, 54 и 69, - сообщила «НГ» руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. - Закрывают сады по ходатайству руководителей этих дошкольных организаций. В связи с этим все нуждающиеся в услугах детских садов воспитанники будут определены в другие дошкольные организации. Этим будут заниматься заведующие детских садов, к которым могут обратиться родители.

Всего в Костанае работает 31 детский сад. Как пояснила Зауре Байменова, до 1 августа во всех девяти детских садах ремонты закончатся.