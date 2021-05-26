В середине мая сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Костаная проверили безопасность аттракционов в Центральном сквере. В ходе проверки выявили недочеты и установили срок для их устранения.

Проблемы, связанные с катанием на «Вихре», пока не устранили, но аттракцион вовсю работает / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Проверили основные аттракционы: «Гусеница», «Чертово колесо», «Сюрприз», «Вихрь», - сообщил «НГ» начальник управления по ЧС Костаная Даулет ТУРЕЖАНОВ. - Сами аттракционы в порядке. Нарекания были к аттракциону «Вихрь», где дети катаются на сиденьях, закрепленных на цепочках. Из-за разросшихся деревьев дети задевают ногами ветки и даже могут задеть крышу одного из киосков. В связи с чем владельцу дано предписание обрезать ветки и отодвинуть подальше киоск.

В среду, 26 мая, в управлении по ЧС «НГ» сообщили, что нарушения пока не устранены, но у владельца аттракциона есть еще время до 15 июня.

Однако после обеда и. о. директора ТОО «Саябак» Мирягуб БАГИРОВ, в доверительном управлении у которого находится Парк культуры и отдыха, заверил, что все нарушения устранен:

- Ветки деревьев над аттракционом «Вихрь» подрезали. По киоску была рекомендация укоротить верхнюю часть крыши, ее не только укоротили, но и обили мягким поролоном. Все испытания аттракционы прошли, все они исправные. 1 июня будем отмечать День защиты детей. Всех ждем в Парке культуры, массовых мероприятий не будет, но аттракционы будут работать.