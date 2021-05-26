В Казахстане установят уголовную ответственность за рейдерство с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К ответственности также будут привлекаться организаторы рейдерского захвата бизнеса и помощники среди чиновников, передает Tengrinews.kz.

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Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.

Законопроект разработан группой депутатов Парламента.

Как сообщил на заседании Мажилиса депутат Дмитрий Колода, Президент в своем Послании поручил законодательно выработать меры, направленные на защиту предпринимателей от рейдерства и незаконных действий правоохранительных и контролирующих органов, в целях ограждения бизнеса от чрезмерного вмешательства органов уголовного преследования, переориентирование высшего надзора, осуществляемого прокуратурой, на решение проблем бизнеса.

"Новая часть 1-1 статьи 249 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное с применением так называемых силовых методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К уголовной ответственности будут привлекаться организаторы рейдерского захвата и те, кто им помогает в чиновничьей среде.

В статье 365 Уголовного кодекса детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, усиливаются санкции, и данное преступление переходит в категорию тяжких. Для переориентирования прокурорского надзора на решение проблем граждан и бизнеса в закон "О прокуратуре" вносятся изменения, предусматривающие право прокурора на проведение проверок по жалобам бизнеса на чиновников, а также право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных государственными органами", - сказал Дмитрий Колода.

Кроме того, по его словам, в ряд статей Уголовно-процессуального кодекса вносятся поправки, направленные на сокращение сроков рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на незаконные осмотры, обыски, выемки.

Для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в Уголовный кодекс вводятся две новые статьи - статья 269-1 "Незаконное проникновение на охраняемый объект" и 295-1 "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".

"Действующее уголовное законодательство не предусматривает ответственность лиц, осуществляющих незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также лиц, оказывающих им содействие, что наносит ущерб экономике страны, в том числе в виде недопоступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В результате золотодобывающие предприятия на протяжении длительного времени систематически сталкиваются с нарушениями своих законных прав и интересов, нелегальным старательством, теневым оборотом золота и золотосодержащего сырья", - добавил мажилисмен.

Парламентарии ожидают, что реализация поправок позволит повысить защиту прав граждан, а также предпринимателей, вовлеченных в среду уголовного процесса, повысить эффективность обеспечения соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса.