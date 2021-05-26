Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан». В пресс-службе сослались на неполадки в работе информационной системы МВД.

- В течение дня будут недоступны услуги, если что-то изменится, то МВД и мы проинформируем население о доступности сервисов, - отметил директор филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по Костанайской области Канат ТОЛЕПУЛЫ. - О восстановлении работы автоЦОНов мы сообщим дополнительно.

Тех, кто заранее забронировал очередь на 26 мая, будут потом принимать без учета брони. Для этого гражданам потребуется предъявить SMS, которое они получили при бронировании.