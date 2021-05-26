Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
26 мая 2021, 09:43 | Государство
Прямой эфир пройдет в Instagram-аккаунте Пограничной службы КНБ @shekaraknbkz, на нем казахстанцы смогут задать вопросы о правилах пересения госграницы.
- Граждане могут получить ответ на интересующие вопросы (оставив комментарий под постом) от квалифицированных специалистов Департамента пограничного контроля, - отметилив пресс-службе КНБ РК.
Эфир назначен на 26 мая, начало в 16.00 (по времени Нур-Султана).
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