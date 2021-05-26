Макаки, на которых должны были испытывать казахстанскую вакцину, сбежали при транспортировке в Отар. Курьезный случай произошел осенью прошлого года, но стало известно об этом только недавно.

Первые макаки-резусы получили вакцину 10 месяцев назад. Фото: Айнаш Ондирис

Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz один из сотрудников НИИ проблем биологической безопасности, при транспортировке животные выбрались из машины и убежали.

"Это случилось еще в прошлом году, осенью. Наши поставщики их сюда везли из Алматы. Ночью по дороге машина сломалась, пробили колесо. Пока меняли колесо, они из клетки выбрались на улицу каким-то образом. Они же умные … Их два дня искали в степи, но так и не нашли", - рассказал сотрудник института.

Точное место бегства животных сотрудник назвать затруднился. Это произошло либо в Алматинской, либо в Жамбылской областях. Всего тем рейсом в институт должны были доставить 5-6 особей.

Казвакцину все же испытали на других обезьянах, которых доставили из Сочи.

"Первая партия больших макак приехала сюда из Сочи, НИИ приматологии. Была целая спецоперация по их доставке, ведь тогда все границы были закрыты, а нам нужно было тестировать вакцину. Было несколько министерств и служб задействовано. Из своего института обезьяны ехали до Сочи сутки, потом сюда ехали двое суток. Такие уставшие все были. Когда мы их сюда привезли, они сутки отсыпались. Потом мы отправили нашего парня, чтобы их покормил. Так они из его рук не стали кушать. Потом зашла девушка и покормила их. Видимо, там их кормила девушка, они и привыкли к женскому полу", - поделился сотрудник НИИ проблем биологической безопасности.

Этих животных называют макаки-резусы. На них ученые уже протестировали продолжительность иммунитета после применения казахстанской вакцины. По словам исследователей, иммунитет у первых привитых обезьян держится уже более 9 месяцев. Они заверили, что ни одна из них в результате исследования не пострадала.

Кроме макак, в исследовании участвуют хорьки и сирийские хомячки. На них проверяется иммуногенность готовой вакцины, то есть эффективность. На морских свинках и белых мышах проверяется аномальная токсичность, то есть безопасность отечественной вакцины.

На хорьках проверяется иммуногенность вакцины QazVac. Фото: Айнаш Ондирис

Отметим, что в настоящее время проходит третья фаза клинических исследований Казвака (QazVac) на людях с участием трех тысяч добровольцев. Третья фаза исследований завершится в конце июня.

По словам генерального директора НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, в настоящее время в 13 лабораториях института разрабатывается сразу 5 вакцин от коронавируса, в том числе инактивированная вакцина, векторная вакцина, субъединичная и так называемая аттенуированная "живая" вакцина.



Первую инактивированную вакцину отечественного производства QazVac уже применяют для иммунизации населения от коронавируса.