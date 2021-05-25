Такое изменение ввели для стимулирования развития добровольных пенсионных накоплений, передает Informburo.kz.

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С 1 мая 2021 вкладчики, которые перечисляют в ЕНПФ добровольные пенсионные взносы, имеют право на их досрочное получение, если эти деньги находились на счёте не менее пяти лет. Об этом сообщается в протоколе заседания общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 26 февраля 2021 года.

В сумме, подлежащей выплате вкладчику, будет учтён начисленный инвестиционный доход. Ограничений по возрасту вкладчика теперь нет, к примеру, добровольные пенсионные взносы могут выплачиваться даже молодым людям, если эти средства были на счету в ЕНПФ как минимум пять лет.

Таким образом, пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт добровольных пенсионных взносов могут получить:

Достигшие 50-летнего возраста;

Лица с инвалидностью;

имеющие пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

Добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд (ДНПФ). Вкладчик самостоятельно определяет размер и регулярность отчислений. Более подробная информация о выплате добровольных пенсионных взносов представлена здесь.

Подать заявление на выплаты по ДПВ можно онлайн. С 1 мая 2021 года счета для учёта добровольных пенсионных взносов открываются автоматически. Основанием для этого является поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос.