С годами укрепилась распространённая традиция – отправлять детей летом в лагерь или к бабушке на дачу. Но вот ребёнку исполняется 14 лет. Многие родители стараются огородить подростка от сомнительных компаний, проводить недели загородом дети наотрез отказываются – скучно, да и денег на хорошую путёвку уже не хватает. Так и появляется желание найти летнюю подработку.

Большинство детей и сами хотят заработать первые деньги, которые без зазрений совести они могут потратить на себя. Новый опыт пригодится в будущем, поможет подростку почувствовать себя самостоятельным.

Законодательство

С 14 лет и до совершеннолетия работать разрешается лишь в свободное от учёбы время, при этом занятость не должна быть опасной для здоровья и нравственности. Тяжести, химикаты, заведения для взрослых – под строгим запретом. Чаще всего подростки раздают листовки, устраиваются курьерами, клеят объявления.

Упомянуть стоит и о волонтерской деятельности. Сложно назвать такую занятость подработкой, ведь официальной зарплаты не будет. Польза есть – знакомства, бесплатный пропуск на некоторые мероприятия и пополнение портфолио.

Поиск вакансий

Найти подработку можно на сайтах объявлений, к примеру на knopka.kz. Важно сразу обращать внимание на все условия, чтобы не тратить время впустую. Чаще всего встречаться будут вакансии курьера, почтальона, консультанта, промоутера и другие подобные низкооплачиваемые предложения.

Если найденные варианты не устроили, можно посмотреть объявления в газетах. Не лишним будет и поинтересоваться у знакомых: вдруг кто-то из них знает, куда устроить подростка. Бывает, подработку предлагают и в школах – в основном связана она с уборкой прилежащей территории или помещений. Нередко вожатым требуются помощники в лагеря, такая занятость оплачивается обычно уже более достойно по сравнению с другими.

Собеседование, что важно работодателю

Переживать о собеседовании школьникам приходится меньше, чем взрослым: опыт не требуются, сверхъестественных навыков и достижений от подростков наниматели тоже не ждут. Ребёнка спросят об учёбе и хобби, а у родителя – согласие.

Важнее для работодателя практика. Если подросток отличится, запомнится, так или иначе произведёт впечатление, то и успех будет обеспечен. Это не значит, что ребёнку нужно брать на себя как можно больше обязательств, главное – работать качественно и упорно.

Трудности

Иногда возникают проблемы: не получается найти контакт с ребятами в лагере, трудности в общении с клиентами, слабое знание города для курьерских доставок или просто с первых недель подработка начинает тяготить. Избежать таких неприятностей не сложно – достаточно с предельной внимательностью относиться к вакансиям, работодателям и сфере деятельности. Нужно учитывать в первую очередь желание и способности подростка, ведь летние каникулы превращать в каторгу за несколько тысяч ни к чему.

Вывод

Летняя подработка для школьника – способ занять ребёнка на время каникул полезным и интересным делом. Опыт пригодиться в будущем, самостоятельность научит бережному отношению к деньгам, а первую зарплату подросток со спокойным сердцем может потратить на себя.

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