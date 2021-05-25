Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституционный закон "О выборах в Казахстане", предусматривающие введение выборов акимов и голосование против всех кандидатов, передает Tengrinews.kz.

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Об этом сообщается на сайте Акорды.

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Новшества:

выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов: в порядке самовыдвижения (сбором подписей в поддержку кандидата в количестве не менее одного процента избирателей, проживающих в соответствующем городе или сельском округе); политическими партиями из числа своих членов; акимом района (города областного значения), в случае если на конец срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов.

требования к кандидатам: гражданин Казахстана; возраст - не моложе 25 лет; квалификационные требования для данной должности; общие ограничения как для всех госслужащих, например, судимость, недееспособность;

внесение избирательного взноса кандидатом в однократном размере, установленном законодательством, минимальной заработной платы;

выборы будут объявляться за 40 дней и пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Срок избирательной кампании составит 30 дней;

финансирование прямых выборов сельских акимов будет осуществляться через местный бюджет;

внесение норм по снижению порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5 процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

политических партий от числа принявших участие в голосовании. внесение в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы "Против всех".

"Предусматривается снижение порога прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты с 7 до 5 процентов. Также в бюллетени для голосования добавляется графа "Против всех". Это важное событие в общественно-политической жизни страны", - ранее рассказывал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Ранее Президент заявлял, что прямые выборы акимов должны состояться в 2024 году.